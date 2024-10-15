Відновлення питного водопостачання в Миколаєві: мер Сєнкевич розповів про наступні етапи роботи

Олександр Сєнкевич в ефірі телеканалу «МАРТ». Скиншот відео

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич в ефірі телеканалу «МАРТ» розповів про ситуацію з відновленням питного водопостачання в місті.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Він нагадав, що Президент України Володимир Зеленський кілька місяців назад анонсував, що цей процес має завершитись влітку 2025 року. Але через певні кадрові питання в профільних структурах він дещо уповільнився. Хоча, відзначив мер, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков продовжував роботу, приїздив до Миколаєва, дивився план та був на очисних спорудах. Тож ця робота тривала.

Минулого тижня Миколаївський міський голова мав зустрічі з новопризначеним керівником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергієм Сухомлиним саме з питання відновлення водопостачання в місті Миколаєві.

«Важливо зрозуміти, що сьогодні ми розглядаємо будівництво нового трубопроводу не від річки Дніпро. Тому що лівий берег Дніпра окупований, підійти до правого берега, щоб відновити зруйновану росіянами нульову станцію підйому, ми не маємо можливості. Крім того там зруйновано всі лінії електропередач. Тож в нинішніх умовах можливості підійти до Дніпра немає», — розповів Олександр Сєнкевич.

Мер додав, що часто Миколаїв порівнюють з Кривим Рогом, де була подібна проблема з водою і її вдалось вирішити. Але, підкреслює Олександр Сєнкевич, таке порівняння некоректне, тому що це місто має інше географічне розташування і їм легше було побудувати трубу. Нам же доведеться вести будівництво з нового місця і протяжність труби становитиме 60 кілометрів.

«За рахунок коштів Європейського інвестиційного банку були найняті спеціалісти відомої світової компанії EgIS. Вони провели виміри цієї води, можливості її очистки, склали техніко-економічне обґрунтування і визначили цю точку (забору води, — ред). Агенція з відновлення Миколаївської області провела тросування, всі технічні роботи та готова до початку будівництва. Але є нюанс, що в держави немає для цього грошей. Тому ми працювали з нашими партнерами, але вони хочуть іти за стандартною процедурою, що складається з проєктування, проходження експертизи, оголошення тендеру та будівництва. Тобто весь цей процес може затягнутись на півтора-два роки. Ми не маємо цього часу, тому було запропоновано іти за процедурою «проєктуй-будуй». Є свої мінуси, є плюси, але європейські та міжнародні інституції не готові фінансувати за таким принципом будівництво. Тож наразі закінчуються останні технічні приготування, вирішено було, що гроші виділять з резервного фонду держави і будівництво труби розпочнеться найближчим часом. Воно буде розділено на кілька етапів та буде вестись кількома підрядниками в різних місцях», — розповів мер Миколаєва.

Міський голова уточнив, що всіма питаннями щодо будівництва трубопроводу займається Державне агентство відновлення, представництвом якого в Миколаївській області є Агентство відновлення, підпорядковане ОВА. Тому всі питання щодо робіт та контролю покладаються на голову обласної військової адміністрації Віталія Кіма, адже об'єкти знаходяться поза межами Миколаєва.

Місто, у свою чергу, працює над модернізацією очисних споруд.

«Ми працювали до повномасштабного вторгнення з Європейським інвестиційним банком щодо модернізації очисних споруд питної води та каналізації. Крім того планували перейти від рідкого хлору на гіпохлорит натрію, що більш екологічно та безпечно. Також ми отримали гроші у вигляді гранту та кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку на модернізацію станції підйому — там стояли великі насоси, які потребували великої кількості електроенергії, і тиск води регулювався засувками. Це не є енергоефективно, повинна пройти модернізація, але у зв'язку з тим, що вони зараз зруйновані, ці кошти направимо на модернізацію очисних споруд питної води», — пояснив Олександр Сєнкевич.

Тож, підсумував мер, зустрічі в Державній агенції з відновлення проходили в два етапи: з областю щодо будівництва нового трубопроводу, а також з містом щодо модернізації очисних споруд. По першому проєкту все зрозуміло та будівництво розпочнеться найближчим часом. По другому поки чекають висновки ТЕО компанією EgIS, але міський голова сподівається, що до того часу, коли трубу збудують, вдасться змінити і очисні споруди, щоб вода, яка подається в оновлені труби, була питної якості.

Також Олександр Сєнкевич вкотре наголосив, що партнери, які виділяють кошти місту, самі проводять вибір підрядника, закупівлю та контроль виконання робіт.

Водогін для Миколаєва

В травні мер Сєнкевич висловлював сподівання, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

У червні звільнено було і Мустафу Найєма. Однак пізніше сам Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області, зазначивши, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

Під час брифінгу 11 липня, відповідаючи на питання «МикВісті», Віталій Кім сказав, що Миколаїв ще не отримав коштів від уряду на будівництво нового водогону, адже там змінилась сума. Оновлений кошторис проєкту він планував представити на розгляд уряду.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «МикВісті». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.