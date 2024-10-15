Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото «МикВісті»

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати будівництво нового водогону для Миколаєва за так званим «швидким планом», тому кошти на проєкт виділять з резервного фонду державного бюджету.

Про це розповів міський голова Миколаєва в ефірі програми «Діалог».

За його словами, Агенція з відновлення Миколаєва готова розпочати будівництво, але міжнародні партнери наполягають на стандартній процедурі, що включає проєктування, експертизу, проведення тендерних закупівель і лише потім початок будівництва. Олександр Сєнкевич підкреслив, що це займає багато часу, оскільки саме проєктування може тривати півтора-два роки.

— Ми не маємо стільки часу, тому було запропоновано йти за процедурою «проєктуй-будуй». Але європейські банківські інституції не готові фінансувати роботи за такою схемою, — сказав мер.

Тому, за словами Олександра Сєнкевича, кошти на будівництво планують виділити з резервного фонду державного бюджету. Міський голова повідомив, що будівництво нового водогону розпочнеться найближчим часом, його буде розділено на частини, а роботи проводитимуть кілька підрядників у різних місцях.

Для відновлення водопостачання у Миколаєві загалом необхідно побудувати трубу довжиною близько 60 кілометрів від визначеної точки водозабору.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

Олександр Сєнкевич зазначив, що після доручення президента в уряді відбулися кадрові зміни, через що вирішення питання будівництва водогону затягнулося.

— Звільнився Мустафа Найєм (колишній голова Держагентства з відновлення, — прим.), був звільнений зі своєї посади міністр розвитку громад і територій. З моменту звільнення цих людей ніхто питанням водогону не займався, бо не хотів брати відповідальність, — сказав Олександр Сєнкевич.

Водогін для Миколаєва

В травні мер Сєнкевич висловлював сподівання, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

У червні звільнено було і Мустафу Найєма. Однак пізніше сам Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області, зазначивши, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

Під час брифінгу 11 липня, відповідаючи на питання «НикВести», Віталій Кім сказав, що Миколаїв ще не отримав коштів від уряду на будівництво нового водогону, адже там змінилась сума. Оновлений кошторис проєкту він планував представити на розгляд уряду.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «НикВести». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «НикВести», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.