У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая у «Казці»

Сьогодні, 6 грудня, у миколаївському дитячому містечку «Казка» відбувся концерт до Дня Святого Миколая.

Як повідомляє кореспондентка «МикВісті», на захід завітали маленькі миколаївці разом із батьками.

Святкова програма «Миколай крокує містом» зібрала на сцені юних вокалістів та танцювальні колективи міста. На сцені прозвучали композиції «Святий Миколай, добру навчай», «За мрією», «Любіть Україну», «Віфлеємська зірка», «З Новим роком, Миколаїв», а також інші святкові пісні. Танцювальні колективи підготували номери «Жартівливий плескач», «Черевички», «Лейла» та інші.

Також на захід завітав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він привітав присутніх зі святом та побажав містянам мирного майбутнього.

— Я хочу, щоб кожного з вас Миколай приніс багато подарунків, щастя і обов’язково миру нашій країні і нашому місту в наступному 2026 році. Вітаю зі святом! Слухайте батьків, бо це єдині люди, які люблять вас безумовно. І любіть Україну, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич привітав містян зі святом, фото: «МикВісті»

Завершилася програма виступом вокальної студії з композицією «Святий Миколай».

— Свято вийшло теплим і по-справжньому казковим. У такий непростий час такі моменти дарують надію та заряджають позитивом. Дуже хотілося б, щоб такі заходи відбувалися частіше, — розповіла Антоніна Лєшан.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, українці святкують День Святого Миколая Чудотворця — дату було перенесено з 19 грудня після переходу на Новоюліанський календар. Святий Миколай — одна з найшанованіших постатей у християнській культурі. Його вважають покровителем дітей, моряків, мандрівників і тих, хто опинився у біді.

Чи існував Святий Миколай насправді?

Історичним прототипом святого вважають Миколая Мирлікійського — єпископа, який жив у III–IV століттях у місті Мир Лікійських (нині територія Туреччини).

Він народився близько 270 року в місті Патара, у молодому віці став єпископом та прославився милосердям, допомогою бідним і тихою благодійністю. Саме його образ став основою для численних легенд про Миколая Чудотворця.

Більшість відомостей про святого походять із житій — текстів, які поєднують історичну основу та народні перекази, тому відрізнити факти від символічних історій іноді складно.

Читайте детальніше у статті «МикВісті»: День Святого Миколая: ким він був насправді та як зʼявилась традиція класти подарунки під подушку.