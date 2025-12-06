  • субота

    6 грудня, 2025

  • 4.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 грудня , 2025 субота

  • Миколаїв • 4.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая у «Казці»

У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 6 грудня, у миколаївському дитячому містечку «Казка» відбувся концерт до Дня Святого Миколая.

Як повідомляє кореспондентка «МикВісті», на захід завітали маленькі миколаївці разом із батьками.

Святкова програма «Миколай крокує містом» зібрала на сцені юних вокалістів та танцювальні колективи міста. На сцені прозвучали композиції «Святий Миколай, добру навчай», «За мрією», «Любіть Україну», «Віфлеємська зірка», «З Новим роком, Миколаїв», а також інші святкові пісні. Танцювальні колективи підготували номери «Жартівливий плескач», «Черевички», «Лейла» та інші.

У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»

Також на захід завітав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він привітав присутніх зі святом та побажав містянам мирного майбутнього.

— Я хочу, щоб кожного з вас Миколай приніс багато подарунків, щастя і обов’язково миру нашій країні і нашому місту в наступному 2026 році. Вітаю зі святом! Слухайте батьків, бо це єдині люди, які люблять вас безумовно. І любіть Україну, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич привітав містян зі святом, фото: «МикВісті»Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич привітав містян зі святом, фото: «МикВісті»

Завершилася програма виступом вокальної студії з композицією «Святий Миколай».

— Свято вийшло теплим і по-справжньому казковим. У такий непростий час такі моменти дарують надію та заряджають позитивом. Дуже хотілося б, щоб такі заходи відбувалися частіше, — розповіла Антоніна Лєшан.

ФОТОРЕПОРТАЖ

У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая, фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич привітав містян зі святом, фото: «МикВісті»Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич привітав містян зі святом, фото: «МикВісті»
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич привітав містян зі святом, фото: «МикВісті»Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич привітав містян зі святом, фото: «МикВісті»

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, українці святкують День Святого Миколая Чудотворця — дату було перенесено з 19 грудня після переходу на Новоюліанський календар. Святий Миколай — одна з найшанованіших постатей у християнській культурі. Його вважають покровителем дітей, моряків, мандрівників і тих, хто опинився у біді.

Чи існував Святий Миколай насправді?

Історичним прототипом святого вважають Миколая Мирлікійського — єпископа, який жив у III–IV століттях у місті Мир Лікійських (нині територія Туреччини).

Реклама

Він народився близько 270 року в місті Патара, у молодому віці став єпископом та прославився милосердям, допомогою бідним і тихою благодійністю. Саме його образ став основою для численних легенд про Миколая Чудотворця.

Більшість відомостей про святого походять із житій — текстів, які поєднують історичну основу та народні перекази, тому відрізнити факти від символічних історій іноді складно.

Читайте детальніше у статті «МикВісті»: День Святого Миколая: ким він був насправді та як зʼявилась традиція класти подарунки під подушку.

Останні новини про: Миколаїв

День Святого Миколая: ким він був насправді та як зʼявилась традиція класти подарунки під подушку
У Миколаєві відкрили ювілейну виставку до 55-річчя обласної організації Спілки художників України
В Агенції розвитку Миколаєва цікавляться у містян, чому їхні райони комфортні
Реклама

Читайте також:

новини

Пошкоджені під час ремонту дерева біля історичної будівлі в центрі Миколаєва можуть впасти під час буревію, — екоінспеція

Марія Хаміцевич
новини

У трьох мікрорайонах Миколаєва через брак укриттів планують розміщувати мобільні сховища

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві відкрили ювілейну виставку до 55-річчя обласної організації Спілки художників України

Ірина Олехнович
новини

День Святого Миколая: ким він був насправді та як зʼявилась традиція класти подарунки під подушку

Аліса Мелік-Адамян
новини

Підрядник пошкодив коріння 7 дерев, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі Миколаєва

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

В Агенції розвитку Миколаєва цікавляться у містян, чому їхні райони комфортні
У Миколаєві відкрили ювілейну виставку до 55-річчя обласної організації Спілки художників України
День Святого Миколая: ким він був насправді та як зʼявилась традиція класти подарунки під подушку

На посаду директора водоканалу у Миколаєві претендують 19 кандидатів

Пошкоджені під час ремонту дерева біля історичної будівлі в центрі Миколаєва можуть впасти під час буревію, — екоінспеція

3 години тому

День Святого Миколая: ким він був насправді та як зʼявилась традиція класти подарунки під подушку

Головне сьогодні