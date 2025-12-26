 Прогноз погоди на 27 грудня на Миколаївщині: снігопад, ожеледиця та сильний вітер

Продовження снігопаду та сильний вітер: якою буде погода 27 грудня на Миколаївщині

Перший сніг у Миколаєві в 2025 році. Фото: МикВістіПерший сніг у Миколаєві в 2025 році. Фото: МикВісті

У суботу, 27 грудня, на території Миколаївської області синоптики прогнозують продовження снігопаду, ожеледицю та сильні пориви вітру до 15–20 м/с.

Про це повідомили в Миколаївському гідрометцентрі.

В області температура повітря протягом доби коливатиметься від -3° до +2°.

У Миколаєві вночі прогнозують 0…-2°С, вдень очікується від 0 до +2°С.

Через опади та можливу ожеледицю водіїв та пішоходів закликають бути особливо уважними на дорогах.

Нагадаємо, 26 грудня у Миколаєві випав перший цього сезону сніг. Через погіршення погодних умов комунальні служби міста перейшли на посилений режим роботи.

