Продовження снігопаду та сильний вітер: якою буде погода 27 грудня на Миколаївщині
Ірина Олехнович
18:00, 26 грудня, 2025
У суботу, 27 грудня, на території Миколаївської області синоптики прогнозують продовження снігопаду, ожеледицю та сильні пориви вітру до 15–20 м/с.
Про це повідомили в Миколаївському гідрометцентрі.
В області температура повітря протягом доби коливатиметься від -3° до +2°.
У Миколаєві вночі прогнозують 0…-2°С, вдень очікується від 0 до +2°С.
Через опади та можливу ожеледицю водіїв та пішоходів закликають бути особливо уважними на дорогах.
Нагадаємо, 26 грудня у Миколаєві випав перший цього сезону сніг. Через погіршення погодних умов комунальні служби міста перейшли на посилений режим роботи.
