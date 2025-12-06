День Святого Миколая: ким він був насправді та як зʼявилась традиція класти подарунки під подушку

Пам‘ятник Святому Миколаю Чудотворцю у Каштановому сквері Миколаєва. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 6 грудня, українці святкують День Святого Миколая Чудотворця — дату було перенесено з 19 грудня після переходу на Новоюліанський календар. Святий Миколай — одна з найшанованіших постатей у християнській культурі. Його вважають покровителем дітей, моряків, мандрівників і тих, хто опинився у біді.

Чи існував Святий Миколай насправді

Історичним прототипом святого вважають Миколая Мирлікійського — єпископа, який жив у III–IV століттях у місті Мир Лікійських (нині територія Туреччини).

Він народився близько 270 року в місті Патара, у молодому віці став єпископом та прославився милосердям, допомогою бідним і тихою благодійністю. Саме його образ став основою для численних легенд про Миколая Чудотворця.

Більшість відомостей про святого походять із житій — текстів, які поєднують історичну основу та народні перекази, тому відрізнити факти від символічних історій іноді складно.

Ікона Святого Миколая Чудотворця. Фото: ukrburshtyn.com

Найвідоміша легенда про Миколая

За переказами, у місті Мир жив бідний батько з трьома доньками, яких не міг видати заміж через відсутність приданого. Дізнавшись про їхнє горе, Миколай тричі таємно підклав у вікно будинку мішечки із золотом, по одному для кожної дівчини, рятуючи їх від злиднів і приниження. Робив він це вночі, не називаючи свого імені, аби допомога не виглядала як бажання слави. Саме ця історія дала початок традиції нічних подарунків і «миколайчиків» — добрих вчинків, зроблених тихо, без очікування подяки.

Як виникла традиція подарунків під подушкою

Образ Миколая — це символ турботи, захисту і милосердя, а не просто «подарунковий персонаж». Традиція дарувати дітям подарунки на його день з’явилась у Європі: спершу на честь святого давали фрукти, горіхи, медяники. Пізніше звичай перейшов у домашній формат — батьки почали класти солодощі під подушку, щоб подарунок залишався несподіванкою. В Україні традиція утвердилась у XIX столітті, особливо в Галичині, де вона була частиною церковної практики та дитячого виховання.

Після 1991 року свято стало загальноукраїнським, а «миколайчики» — частиною зимових традицій. Часто це були пісні медяники у формі фігурок святого, зірок чи сердечок.

День Святого Миколая: історія, легенди та традиції. Ілюстрація: we.org.ua

Чому саме під подушку

Подарунок під подушкою — це символ таємного добра, яке не потребує свідків.

Легенда про Миколая, який допомагав тихо, щоб не принижувати нужденних, визначила характер свята: радість, яка приходить уночі, коли дитина спить.

Спершу це були горіхи, сушені яблука, печиво, а згодом — шоколад і невеликі іграшки.

День Святого Миколая: історія, легенди та традиції. Фото: nash.live

Чому Миколай — більше, ніж дитяче свято

День Святого Миколая — це не лише про гостинці. Його сенс — у цінності добрих вчинків, у допомозі тим, хто слабший, у відповідальності за ближнього. У цьому сенсі традиція Миколая в Україні природно розвинулась у волонтерство: анонімні збори, теплі речі для незнайомців, благодійність без імен — усе це пряме продовження легенди про єпископа, який діяв у темряві, щоб ніхто не бачив його імені.

Слід зазначити, що у більшості прифронтових міст України 6 грудня уже засвітили святкові ялинки до Дня Святого Миколая. Водночас у Миколаєві новорічну ялинку знову не встановлюють — через безпекову ситуацію та постійні обстріли міста.

Головна ялинка Миколаєва: що відомо

Нагадаємо, востаннє головну новорічну ялинку Миколаєва встановлювали у 2021 році на Соборній площі. На цьому місці її почали встановлювати з 2018 року.

Натомість у 2022 році у центрі Миколаєва зʼявилась новорічна ялинка у «мілітарі-стилі» — її створили з маскувальної сітки для військових. Саме нею накрили мішки з піском, якими ще у жовтні 2022 року захистили пам’ятник Святому Миколаю на випадок російського обстрілу.

У 2023 році також не встановлювали головну новорічну ялинку Миколаєва та не проводили святкових заходів. Водночас, на території дитячого містечка «Казка» орендар встановив новорічну ялинку та зимову ковзанку.

2024 року міська влада Миколаєва також відмовилась від святкувань та не встановлювала традиційну головну ялинку. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтервʼю «Укрінформу» говорив, що вони вирішили зосередитися на безпеці та скромності у святкових заходах.