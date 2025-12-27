У ТЦК на Одещині помер чоловік: кажуть, що він раптово втратив свідомість
Даріна Мельничук
16:10, 27 грудня, 2025
В Одеській області помер чоловік, якого доставили до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення облікових даних.
Про це повідомили в Одеському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
За інформацією центру, 25 грудня чоловіка привезли до Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП. Під час перебування на території установи він раптово знепритомнів.
У ТЦК зазначають, що військовослужбовці одразу розпочали надання домедичної допомоги та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Попри проведені реанімаційні заходи, медики констатували смерть чоловіка.
Згідно з попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. У ТЦК зазначили, що швидкість погіршення стану здоров’я та результати медичного огляду свідчать про раптовий характер патологічного стану.
Наразі правоохоронні органи встановлюють усі обставини інциденту.
В Одеському обласному ТЦК та СП також закликали громадськість і представників медіа утриматися від поширення неперевіреної інформації та дочекатися офіційних висновків компетентних органів.
«Будь-які публічні звинувачення без відповідної доказової бази та завершеного слідства є юридично необґрунтованими», — наголосили в ТЦК.
Нагадаємо, у Дніпрі 25 грудня під час проведення заходів з оповіщення чоловік напав із ножем на двох військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обох поранених доправили до лікарні.
