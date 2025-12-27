 У ТЦК на Одещині помер чоловік: кажуть, що він раптово втратив свідомість

У ТЦК на Одещині помер чоловік: кажуть, що він раптово втратив свідомість

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦКВійськовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦК

В Одеській області помер чоловік, якого доставили до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення облікових даних.

Про це повідомили в Одеському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією центру, 25 грудня чоловіка привезли до Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП. Під час перебування на території установи він раптово знепритомнів.

У ТЦК зазначають, що військовослужбовці одразу розпочали надання домедичної допомоги та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Попри проведені реанімаційні заходи, медики констатували смерть чоловіка.

Згідно з попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. У ТЦК зазначили, що швидкість погіршення стану здоров’я та результати медичного огляду свідчать про раптовий характер патологічного стану.

Наразі правоохоронні органи встановлюють усі обставини інциденту.

В Одеському обласному ТЦК та СП також закликали громадськість і представників медіа утриматися від поширення неперевіреної інформації та дочекатися офіційних висновків компетентних органів.

«Будь-які публічні звинувачення без відповідної доказової бази та завершеного слідства є юридично необґрунтованими», — наголосили в ТЦК.

Нагадаємо, у Дніпрі 25 грудня під час проведення заходів з оповіщення чоловік напав із ножем на двох військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обох поранених доправили до лікарні.

