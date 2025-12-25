У Дніпрі чоловік поранив ножем двох військових ТЦК: постраждалих госпіталізували

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦК

У Дніпрі 25 грудня під час проведення заходів з оповіщення чоловік напав із ножем на двох військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обох поранених доправили до лікарні.

Про це повідомили в поліції.

Інцидент стався близько 14:40 на вулиці Калиновій. За попередньою інформацією, під час виконання службових обов’язків військовослужбовці ТЦК зазнали ножових поранень.

В поліції зазначили, що для затримання нападника один із військових здійснив кілька пострілів у повітря.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, на Рівненщині 24 грудня невідомі напали з ломом на військовослужбовців Сарненського районного ТЦК та СП. Унаслідок інциденту один із військових отримав перелом ребра та забої.