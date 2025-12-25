 На військових ТЦК на Рівненщині напали з ломом

Клуб

На Рівненщині на військових ТЦК напали з ломом, один із них поранений, — ОК «Захід»

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦКВійськовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦК

На Рівненщині 24 грудня невідомі напали з ломом на військовослужбовців Сарненського районного ТЦК та СП. Унаслідок інциденту один із військових отримав перелом ребра та забої.

Про це повідомило Оперативне командування «Захід».

За попередньою інформацією, патрульна поліція намагалася зупинити автівку, водій якого нібито проігнорував вимогу пред’явити документи і втік на закриту територію одного з ФОПів.

У ситуацію втрутилася група перехожих, які, не розуміючи контексту подій, почали перешкоджати роботі правоохоронних органів: шарпали їх за форму, вигукували нецензурні висловлювання і кидалися палицями.

За словами ОК «Захід», невідомий громадянин під кодовою назвою «Є.» під час інциденту напав на військовослужбовця з ломом. Унаслідок бійки той отримав тяжкі травми: перелом ребра та забої паренхіми обох легень. Наразі його стан медики оцінюють як важкий, йому надається необхідна допомога.

Відомості про інцидент внесли до ЄРДР за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

— Мобілізаційні заходи можуть викликати у когось страх, напругу, запитання і дискусії але жодна дискусія не дає права на насильство. Незгода, претензії, конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно законними способами: через звернення, скарги, правові механізми, суд, комунікацію з органами влади. Лом, палиці, шарпанина, приниження і напади є шляхом не до «справедливості», а до кримінальної відповідальності, — йдеться у зверненні ОК «Захід».

Раніше, на Одещині військовослужбовці ТЦК побили правоохоронця.

