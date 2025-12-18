На Одещині військовослужбовці ТЦК побили правоохоронця

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦК

Поліція Одеської області повідомила про затримання військовослужбовців районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), яких підозрюють у побитті правоохоронця.

Про це йдеться в офіційному повідомленні поліції.

За даними слідства, інцидент стався кілька днів тому. Дільничний офіцер поліції доставляв чоловіка, який порушив правила військового обліку, до одного з підрозділів Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У поліції зазначають, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, почали проявляти агресію щодо поліцейського, вживали нецензурну лексику, а після зауваження з його боку вчинили бійку.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Наразі фігурантам повідомили про підозру. Вони затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Поліція клопоче про обрання їм запобіжних заходів.

В Одеському обласному ТЦК та СП станом на цей час офіційно інцидент не коментували.

Нагадаємо, в Одесі працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки жорстоко побили Романа Покидька. Роман — захисник Маріуполя та військовий 36-ї окремої бригади морської піхоти, який лише пів року тому повернувся з російського полону та проходив реабілітацію.