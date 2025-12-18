 Поліція Одещини заявила про побиття дільничного офіцера військовослужбовцями ТЦК

  • пʼятниця

    19 грудня, 2025

  • 4.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 4.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині військовослужбовці ТЦК побили правоохоронця

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦКВійськовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦК

Поліція Одеської області повідомила про затримання військовослужбовців районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), яких підозрюють у побитті правоохоронця.

Про це йдеться в офіційному повідомленні поліції.

За даними слідства, інцидент стався кілька днів тому. Дільничний офіцер поліції доставляв чоловіка, який порушив правила військового обліку, до одного з підрозділів Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Реклама

У поліції зазначають, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, почали проявляти агресію щодо поліцейського, вживали нецензурну лексику, а після зауваження з його боку вчинили бійку.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Наразі фігурантам повідомили про підозру. Вони затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Поліція клопоче про обрання їм запобіжних заходів.

В Одеському обласному ТЦК та СП станом на цей час офіційно інцидент не коментували.

Нагадаємо, в Одесі працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки жорстоко побили Романа Покидька. Роман — захисник Маріуполя та військовий 36-ї окремої бригади морської піхоти, який лише пів року тому повернувся з російського полону та проходив реабілітацію.

Останні новини про: Одещина

Зеленський подякував миколаївським та одеським рятувальникам, які ліквідують наслідки російських обстрілів
На Одещині виявили незаконний злив рідких відходів
На трасі Одеса-Рені тимчасово зупинили рух транспорту
Реклама

Читайте також:

новини

«Огірок із пліснявою та обвітрений сир», — у Миколаєві батьки знову скаржаться на якість безоплатних обідів у школах

Ірина Олехнович
новини

Де провести дозвілля у Миколаєві: події тижня

Марія Хаміцевич
новини

«Просто бах — і посипались вікна», — миколаївці про атаку дрона «Молнія»

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині за рік закрили 11 дитячих садків, ще десятки не працюють

Аліна Квітко
новини

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одещина

На трасі Одеса-Рені тимчасово зупинили рух транспорту
На Одещині виявили незаконний злив рідких відходів
Зеленський подякував миколаївським та одеським рятувальникам, які ліквідують наслідки російських обстрілів

«Мирна угода буде або поганою, або дуже поганою, або її не буде», — Арахамія

«Огірок із пліснявою», — у Миколаєві батьки скаржаться на якість обідів у школах

Де провести дозвілля у Миколаєві: події тижня

«Просто бах — і посипались вікна», — миколаївці про атаку дрона «Молнія»