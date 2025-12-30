На Одещині судитимуть посадовця районного ТЦК, якого обвинуваченого в одержанні хабаря у $3 тис.
21:45, 30 грудня, 2025
-
На Одещині судитимуть заступника начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), якого обвинувачують в одержанні хабаря.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За даними слідства, начальник відділення обліку мобілізаційної роботи —заступник начальника одного з відділів Одеського районного РТЦК та СП, який тимчасово виконував обов’язки керівника центру, вимагав у військовозобов’язаного 3 тисячі доларів. За ці кошти чоловіка обіцяли виключити зі списку осіб, які перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку.
Правоохоронці зазначили, що гроші обвинуваченому передавали частинами через підлеглого. Після отримання 2,5 тисячі доларів та виконання обіцяних дій правоохоронці затримали посадовця у липні 2025 року. Його відсторонили від посади, а суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 1,2 млн гривень.
Посадовця обвинувачують за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Обвинувальний акт уже скерували до суду.
Нагадаємо, в Одесі 28 грудня правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
