В Одесі затримали чоловіка, підозрюваного в нападі з ножем на військового ТЦК
- Новини Одеси
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
14:18, 29 грудня, 2025
-
В Одесі 28 грудня правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомили в Одеському ТЦК та СП.
За даними відомства, інцидент стався на початку листопада цього року. Підозрюваний нібито завдав військовому проникаючого ножового поранення, після чого тривалий час переховувався від правоохоронних органів.
Зазначається, що під час затримання він намагався втекти та чинив активний фізичний опір. Наразі чоловіка затримали та доставили до підрозділу Національної поліції для проведення слідчих дій.
Нагадаємо, раніше в Одеській області помер чоловік, якого доставили до районного ТЦК та СП для уточнення облікових даних.
Останні новини про: Одеса
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.