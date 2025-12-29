В Одесі затримали чоловіка, підозрюваного в нападі з ножем на військового ТЦК

В Одесі чоловік з ножем напав на військового ТЦК. Фото: fakty.com.ua

В Одесі 28 грудня правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили в Одеському ТЦК та СП.

За даними відомства, інцидент стався на початку листопада цього року. Підозрюваний нібито завдав військовому проникаючого ножового поранення, після чого тривалий час переховувався від правоохоронних органів.

Зазначається, що під час затримання він намагався втекти та чинив активний фізичний опір. Наразі чоловіка затримали та доставили до підрозділу Національної поліції для проведення слідчих дій.

