 Затримали підозрюваного в нападі з ножем в Одесі 28 грудня

  • понеділок

    29 грудня, 2025

  • 0.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 29 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 0.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі затримали чоловіка, підозрюваного в нападі з ножем на військового ТЦК

В Одесі чоловік з ножем напав на військового ТЦК. Фото: fakty.com.uaВ Одесі чоловік з ножем напав на військового ТЦК. Фото: fakty.com.ua

В Одесі 28 грудня правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили в Одеському ТЦК та СП.

За даними відомства, інцидент стався на початку листопада цього року. Підозрюваний нібито завдав військовому проникаючого ножового поранення, після чого тривалий час переховувався від правоохоронних органів.

Зазначається, що під час затримання він намагався втекти та чинив активний фізичний опір. Наразі чоловіка затримали та доставили до підрозділу Національної поліції для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, раніше в Одеській області помер чоловік, якого доставили до районного ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

Останні новини про: Одеса

На двох пляжах Одеси зʼявилися нафтові плями, є загиблі птахи
На узбережжі Одеси ліквідовують олію, що потрапила в море через обстріли порту
Одеський зоопарк просить містян взяти птахів на тимчасову опіку після забруднення узбережжя олією
Реклама
Читайте також:
новини
Скільки у 2025 році заробили мер Миколаєва та його заступники

Аліса Мелік-Адамян
новини
Для безкоштовного проїзду у трамваях та тролейбусах Миколаєва потрібно ще ₴74 млн

Аліна Квітко
новини
В Миколаєві ремонтують тепломережу для підключення онкоцентру до резервної котельні: це коштує ₴4,4 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Хлопці, схаменіться», — депутат Кантор назвав несправедливими наміри на 42% підняти зарплати чиновникам Миколаєва

Катерина Середа
новини
На роботу трамваїв та тролейбусів потрібно понад ₴700 млн з бюджету Миколаєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Одеський зоопарк просить містян взяти птахів на тимчасову опіку після забруднення узбережжя олією
На узбережжі Одеси ліквідовують олію, що потрапила в море через обстріли порту
На двох пляжах Одеси зʼявилися нафтові плями, є загиблі птахи

ІНФОГРАФІКА

Скільки у 2025 році заробили мер Миколаєва та його заступники

Для безкоштовного проїзду у трамваях та тролейбусах Миколаєва потрібно ще ₴74 млн

1 година тому

На роботу трамваїв та тролейбусів потрібно понад ₴700 млн з бюджету Миколаєва

Головне сьогодні