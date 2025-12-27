«Він хто такий? Суддя чи мер?» – Кантор вважає, що Панченко слід вибачатись, а не шукати винуватих

Депутат Миколаївської міськради Сергій Кантор. Фото МикВісті

Депутат Миколаївської міської ради Сергій Кантор вважає несправедливою критику директорки департаменту фінансів Віри Святелик з боку голови планово-бюджетної комісії Федора Панченка.

Про це він розповів у коментарі «МикВісті».

Як відомо, голова планово-бюджетної комісії міськради Миколаєва Федір Панченко звинуватив директорку департаменту фінансів міської ради Віру Святелик у помилках під час планування бюджету на 2025 рік, через що наприкінці року, за його словами, місту не вистачило коштів на виплату зарплат працівникам.

— Це вже не те що смішно — це вже взагалі сумно. Коли знімаються кошти з відряджень і водночас озвучуються необґрунтовані цифри, це вже виходить за межі здорового глузду. За ці кошти здійснюються відрядження міського голови, його заступників та інших посадових осіб виконкому, — сказав Сергій Кантор.

На захист посадовиці депутат заявив, що «Віра Святелик є однією з небагатьох фахівчинь у Миколаєві, здатних професійно сформувати міський бюджет».

— Її професіоналізм визнає і міський голова. У вчорашньому своєму інтерв'ю стосовно звинувачень в адресу Віри Євгенівни, якщо воно було дійсно відвертим, він це підтвердив і неодноразово. Найболючіше те, що сьогодні Федір Борисович дозволяє собі публічно «призначати винних». Хто він у цій ситуації — суддя? Чи, можливо, міський голова? На якій підставі він узяв на себе право оголошувати винною Віру Святелик? У моєму розумінні — а я добре знаю цю сферу і багато років у ній працюю — Віра Євгенівна сьогодні є однією з небагатьох фахових людей у Миколаєві, яких можна перерахувати на пальцях однієї руки, хто справді здатен професійно сформувати бюджет. Федір Борисович, на відміну від неї, цього точно зробити не зможе, — наголосив Сергій Кантор.

Депутат переконаний, що Федір Панченко має публічно просити вибачення перед директоркою департаменту фінансів.

— Те, що ми сьогодні спостерігаємо — це правовий хаос, грубі порушення процедур і реальна загроза своєчасному ухваленню бюджету міста. Окремої оцінки заслуговує стиль спілкування: відверто хамська манера щодо колег по комісії — це не робоча дискусія і не управління містом. Це театр абсурду. Я переконаний, Федір Борисович зобов’язаний публічно вибачитися перед Вірою Святелик, адже він фактично перекладає відповідальність і публічно призначає винну! Припинити практику пошуку «цапів-відбувайлів». Миколаєву сьогодні потрібні не гучні заяви, а відповідальність, професіоналізм і дотримання закону, — додав депутат Сергій Кантор.

У листопаді в Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати через нестачу коштів на зарплати

Нагадаємо, 19 грудня 2024 року, депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет міста на 2025 рік. Загальний обсяг бюджету передбачав доходи у розмірі 5,4 мільярда гривень та видатки у 5,2 мільярда гривень.

Тоді видатки на зарплату працівників виконавчих органів та бюджетних установ склали 38% від загального обсягу бюджету Миколаєва у 2025 рік. Основним наповнювачем бюджету є податки на доходи, які сплачують жителі Миколаєва.

У вересні 2025 року депутат міськради Миколаєва, голова планово-бюджетної комісії Федір Панченко попереджав про нестачу у бюджеті міста коштів на обов’язкові платежі до кінця року. Тоді він озвучив цифру у 200 мільйонів гривень.

Саме тоді депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар звернувся до бюджетної комісії з проханням пояснити можливості використання коштів бюджету на потреби конкретних округів.

Андрій Янтар підняв тему нерівномірного фінансування округів з проханням надати механізм вирішення проблеми. Він навів приклад на своєму окрузі, коли до нього звернулись містяни з проханням привести до ладу майданчик поза межами одного з будинків в Інгульському районі.

У відповідь директорка департаменту фінансів міської ради Віра Святелик наголосила, що рішення треба шукати спільно разом з головою бюджетної комісії Федором Панченком та міським головою Олександром Сєнкевичем.

Про це він також говорив і на засідання бюджетної комісії міськради того ж дня при розгляді рішення про перерозподіл бюджету міста. Ще тоді він озвучив, що треба шукати гроші на захищені статті на листопад-грудень.

Згодом, на початку листопада, головним розпорядникам коштів, а також комунальним підприємствам Миколаєва доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг.

Тоді повідомлялось, що причиною тому стала нестача бюджетних коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Про проблему було відомо ще давно, оскільки ще при плануванні річного бюджету не були передбачені кошти на обов’язкові платежі до кінця року. У мерії сподівались на перевиконання бюджету та економію протягом року, що допоможе знайти кошти. Однак цього не сталось.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті шукають 60 мільйонів гривень на заробітні плати та комунальні послуги.