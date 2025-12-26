«Федір Борисович помиляється», — Сєнкевич не бачить провини у діях директорки фіндепартаменту мерії Миколаєва

Олександр Сєнкевич на сесії Миколаїської міської ради 31 жовтня, архівне фото МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що не бачить провини у діях директорки департаменту фінансів міської ради Віри Святелик і вважає помилковою критику в її бік від голови планово-бюджетної комісії Федора Панченка.

Про це він розповів у коментарі «МикВісті».

Як відомо, голова планово-бюджетної комісії міськради Миколаєва Федір Панченко звинуватив Віру Святелик у помилках під час планування бюджету на 2025 рік, через що наприкінці року місту не вистачило коштів на виплату зарплат працівникам.

— Я вважаю, що Федір Борисович у цьому питанні дещо помиляється, що, зрештою, властиво всім депутатам. Ми всі можемо бути правими, а можемо й помилятися. Але в цій ситуації хочу наголосити: усі рішення, які приймає Віра Євгенівна, зокрема щодо доведення лімітів, узгоджені зі мною як міським головою, із заступниками міського голови та з нашими очікуваннями від рішень центральної влади — Кабінету Міністрів і народних депутатів. Тому я вважаю, що Віра Євгенівна працює виключно в межах наданих їй повноважень і за ці межі не виходить, — сказав Олександр Сєнкевич.

Крім того, Олександр Сєнкевич зазначив, що Віра Святелик перевіряє, щоб бюджет був збалансованим і зазначив, що коштів не вистачало як минулого року, так і цього.

— Фактично Віра Євгенівна разом із департаментом фінансів перевіряє, щоб бюджет був збалансованим, тобто щоб усі запити головних розпорядників відповідали тим коштам, які місто реально може профінансувати. Власне, коштів не вистачало і минулого року, і цього. Тому багато розпорядників фактично використовували доведені їм ліміти на виконання поточних завдань, зменшуючи видатки на зарплати та комунальні послуги, в очікуванні разом зі мною додаткових коштів із державного бюджету, які мали підтримати міський бюджет, — додав Олександр Сєнкевич.

У Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати через нестачу коштів на зарплати та комунальні платежі: що відомо

Нагадаємо, 19 грудня 2024 року, депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет міста на 2025 рік. Загальний обсяг бюджету передбачав доходи у розмірі 5,414 мільярдів гривень та видатки у 5,285 мільярдів гривень.

Тоді видатки на зарплату працівників виконавчих органів та бюджетних установ склали 38% від загального об’єму бюджету Миколаєва у 2025 рік. Основним наповнювачем бюджету є податки на доходи, які сплачують жителі Миколаєва.

У вересні 2025 року депутат міськради Миколаєва, голова планово-бюджетної комісії Федір Панченко попереджав про нестачу у бюджеті міста коштів на обов’язкові платежі до кінця року. Тоді він озвучив цифру в 200 мільйонів гривень.

Про це він також говорив і на засідання бюджетної комісії міськради того ж дня при розгляді рішення про перерозподіл бюджету міста. Ще тоді він озвучив, що треба шукати гроші на захищені статті на листопад-грудень.

Згодом, на початку листопада, головним розпорядникам коштів, а також комунальним підприємствам Миколаєва доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг.

Тоді повідомлялось, що причиною тому стала нестача бюджетних коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Про проблему було відомо ще давно, оскільки ще при плануванні річного бюджету не були передбачені кошти на обов’язкові платежі до кінця року. У мерії сподівались на перевиконання бюджету та економію протягом року, що допоможе знайти кошти. Однак цього не сталось.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті шукають 60 мільйонів гривень на заробітні плати та комунальні послуги.

«МикВісті» проаналізували запропоновані зміни до розподілу видатків бюджету Миколаєва та порахували, що на зарплати ти оплату комунальних платежів (у бюджеті це стаття видатків «Керівництво та управління у відповідній сфері») для розпорядників коштів бюджету міста додатково спрямують 7,2 мільйона гривень, а не 60 мільйонів, про які раніше говорив мер міста.