«Не вистачило на зарплати», — Панченко звинуватив директорку фіндепартаменту мерії у поганому плануванні

Голова планово-бюджетної комісії міськради Миколаєва Федір Панченко звинуватив директорку департаменту фінансів міської ради Віру Святелик у помилках під час планування бюджету на 2025 рік, через що наприкінці року місту не вистачило коштів на виплату зарплат працівникам.

Про це він сказав під час спільного засідання постійної комісії з питань бюджету та з питань законності, пишуть «МикВісті».

Як відомо, на початку листопада головним розпорядникам коштів, а також комунальним підприємствам Миколаєва доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг.

— Я не буду голосувати за бюджет, підготовлений Вірою Євгенівною (Святелик, – прим.), без урахування нашої позиції. Це всім зрозуміло? [...] Що ми мали цього року? Як так сталося, що на середину й кінець року не вистачило коштів на зарплати? Я в цьому розібрався: спочатку було закладено замало грошей. Це було очевидно й помітно одразу. Я ще навесні говорив, що фактичні витрати на оплату праці перевищують ті суми, які заклали в бюджет, і коштів не вистачить, — сказав Федір Панченко.

Обговорення цього питання переросло у дискусію між депутатами:

— Так не може бути. Якщо штатна чисельність вища за фактичну, цього не може бути. Отже, проблема в іншому, — заперечив депутат Миколаївської міської ради Сергій Кантор. — Ви не зрозуміли. Наведу приклад. Приходить Береза і каже: у мене працює 35 людей, кожен отримує 10 тисяч гривень на місяць. Це 350 тисяч на місяць. Множимо на 12 — стільки коштів потрібно на зарплати. Умовно — 6 мільйонів гривень на рік. А Віра Євгенівна каже: «Добре, ось вам ліміт — 4 мільйони. Вільні». Що відбувається далі? — відповів Федір Панченко. — А ви розумієте, чому вона так робить? — запитала голова комісії Миколаївської міської ради з питань законності та гласності Олена Кісельова. — Я хотів би уточнити: щодо адміністрації та виконавчих органів така ситуація неможлива, — додав голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза. — Я кажу, що Віра Євгенівна не може цього порушити, бо це кримінальна відповідальність. У межах встановлених лімітів вона в будь-якому разі нарахує зарплату відповідно до чинного законодавства, — відповів Сергій Кантор.

Своєю чергою, Федір Панченко додав, що цьогоріч коштів на зарплати не вистачило. За його словами, це могло статися через завищені виплати або через те, що в бюджеті спочатку заклали менше грошей, ніж було потрібно.

— Я неодноразово говорив: якщо ми одразу не закладаємо в бюджет повне фінансування зарплат, комунальних та інших обов’язкових платежів, щоб не повторювалася ситуація минулого року, то я в цьому бюджетному процесі участі не братиму, — резюмував Федір Панченко.

Нагадаємо, 19 грудня 2024 року, депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет міста на 2025 рік. Загальний обсяг бюджету передбачав доходи у розмірі 5,414 мільярдів гривень та видатки у 5,285 мільярдів гривень.

Тоді видатки на зарплату працівників виконавчих органів та бюджетних установ склали 38% від загального об’єму бюджету Миколаєва у 2025 рік. Основним наповнювачем бюджету є податки на доходи, які сплачують жителі Миколаєва.

У вересні 2025 року депутат міськради Миколаєва, голова планово-бюджетної комісії Федір Панченко попереджав про нестачу у бюджеті міста коштів на обов’язкові платежі до кінця року. Тоді він озвучив цифру в 200 мільйонів гривень.

Про це він також говорив і на засідання бюджетної комісія міськради того ж дня при розгляді рішення про перерозподіл бюджету міста. Ще тоді він озвучив, що треба шукати гроші на захищені статті на листопад-грудень.

Згодом, на початку листопада, головним розпорядникам коштів, а також комунальним підприємствам Миколаєва доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг.

Тоді повідомлялось, що причиною тому стала нестача бюджетних коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Про проблему було відомо ще давно, оскільки ще при плануванні річного бюджету не були передбачені кошти на обов’язкові платежі до кінця року. У мерії сподівались на перевиконання бюджету та економію протягом року, що допоможе знайти кошти. Однак цього не сталось.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті шукають 60 мільйонів гривень на заробітні плати та комунальні послуги.