Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті шукають 60 мільйонів гривень на заробітні плати та комунальні послуги.

Про це міський голова сказав під час спілкування з журналістами 18 листопада, пишуть «МикВісті».

Як відомо, у Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати, повідомили «МикВісті» джерела у Миколаївській міській раді. Головним розпорядникам коштів, а також комунальним підприємствам міста доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг.

За наявною інформацією, напередодні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич надав відповідне доручення. Причиною тому стала нестача бюджетних коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Мова про орієнтовну суму в понад 200 мільйонів гривень.

Мер пояснив, що кошти планують знімати з Управління капітального будівництва та Департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

— Ми будемо знімати їх з об'єктів, які не будуть виконані до кінця цього року. Це якісь капітальні будівництва. Наприклад, деякі проєкти з Управління капітального будівництва, які не пройшли експертизу, з Департаменту ЖКГ. Є речі, які планувалося купити в цьому році: наприклад, фарба для розмітки, — сказав Олександр Сєнкевич.

На питання, куди саме спрямують вивільнені кошти, міський голова відповів: «На зарплати і комунальні послуги». За його словами, на ці витрати, до кінця року міському бюджету потрібно ще 60 мільйонів гривень.

— Десь ми нарахували близько 60 мільйонів гривень, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він пояснив, що зняти заборону на бюджетні виплати планують ще до засідання сесії міської ради, яка запланована на 27 листопада.

— Ні (заборону буде знято не після сесії, — прим.). Після того, як ми зараз визначимо, звідки будемо знімати гроші. Я думаю, що протягом тижня ми це маємо зробити, до сесії. Просто ми повинні визначити і зафіксувати з головними розпорядниками, які кошти вони не використовують. Це відбувається для того, щоб в той час, поки ми обговорюємо бюджет, вони ці гроші не використовували, — додав міський голова.

