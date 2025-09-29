«Домовитись з чудовим Панченком, а він з Сєнкевичем», — у мерії Миколаєва пояснили депутату, як направити гроші на округ

Директорка департаменту фінансів пояснила депутату, як направити гроші на округ. Скриншот з трансляції Миколаївської міськради

Депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар звернувся до бюджетної комісії з проханням пояснити можливості використання коштів бюджету на потреби конкретних округів.

Це питання обговорили під час онлайн-комісії 26 вересня, пишуть «МикВісті».

Андрій Янтар підняв тему нерівномірного фінансування округів з проханням надати механізм вирішення проблеми. Він навів приклад на своєму окрузі, коли до нього звернулись містяни з проханням привести до ладу майданчик поза межами одного з будинків в Інгульському районі.

— Коли депутати зустрічаються зі своїми виборцями, вони ставлять перед ними конкретні питання. І ці питання хтось швидше вирішує, а хтось не може вирішити. Тому якщо б гроші йшли конкретно за депутатам для вирішення проблем на окрузі… Це питання можна вирішити в рамках бюджету?, — сказав Андрій Янтар.

У відповідь директорка департаменту фінансів міської ради Віра Святелик наголосила, що рішення треба шукати спільно разом з головою бюджетної комісії Федором Панченком та міським головою Олександром Сєнкевичем.

— У вас є чудовий голова комісії Федір Панченко. Якщо ви домовитесь з ним і він поспілкується з міським головою щодо вирішення цього питання, то я думаю, що можна спільно вирішити, яким чином це або регулювати, або знову питання щодо депутатських коштів. Є можливість поспілкуватися зараз, бо буде дійсно… Немає такого поняття, як депутатські кошти, бо усі кошти бюджету розподіляються депутатами Миколаївської міської ради, — зазначила Віра Святелик.

У свою чергу, голова комісії Федір Панченко підтвердив готовність підтримувати ініціативи від депутатів у разі, якщо вони щось озвучують.

— Андрію, здається, в нас в колективі тут нормальний стосунок і всі питання, які ви підіймаєте, ми зазвичай підтримуємо. Будь ласка, виносьте пропозиції, що потрібно, все будемо виконувати, — відповів Федір Панченко.

У ході дискусії депутати також зацікавились, чому вони не повертаються до питання детального розбору бюджету, як це робилося у 2021 році. На що Федір Панченко нагадав, що саме тоді його пропозицію проводити такі детальні обговорення комісія відхилила більшістю голосів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що шукатиме компроміс для подальшого діалогу з депутатським корпусом, аби «розблокувати» роботу сесій Миколаївської міської ради.