Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що шукатиме компроміс для подальшого діалогу з депутатським корпусом, аби «розблокувати» роботу сесій Миколаївської міської ради.

Про це він сказав у коментарі «МикВісті».

Зазначимо, що вже вдруге сесії Миколаївської міської ради проходять на межі. До онлайн-засідань підключаються не більше 30 депутатів, які з часом покидають сесії і вони не повноважні. Не дивлячись на те, що дехто з депутатів «хоче показати свою цінність», мер хоче знайти компроміс для подальшої роботи корпусу.

— Такі ситуації трапляються в роботі будь-якої ради. У Миколаєві останні сесії проходять непросто, деякі питання, зокрема земельні, залишаються неприйнятими. На сьогодні у нас невелика кількість депутатів, які беруть участь в засіданнях сесії. І деякі депутати намагаються показати свою цінність на сесії, блокуючи прийняття рішень. Це створює труднощі, але ми продовжимо працювати з депутатами, шукати компроміси й пояснювати важливість рішень для міста, — сказав Олександр Сєнкевич.

Реклама

Мер зокрема нагадав, що за останні 10 років Миколаїв неодноразово проходив через серйозніші кризи у міськраді.

— На моїй пам'яті за останні 10 років ми мали і більші кризи в міськраді і нічого, пройшли їх і далі працювали. Я вважаю, що в складні моменти для міста ми маємо працювати разом для містян. Адже обирали нас саме містяни. І саме на сесіях ми представляємо миколаївців та їхні інтереси, — наголосив він.

Нагадаємо, що 3 вересня, мало відбутися друге пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради, де депутатам пропонували затвердити 57 земельних питань та перерозподіл бюджету. Однак, провести засідання так і не вдалось через недостатню кількість депутатів після суперечки міського голови Олександра Сєнкевича та депутатки Тетяни Домбровської через голосування за реформу структури мерії.

Засідання продовжили 4 вересня. Під час сесії голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на сумніви депутатів міськради щодо доцільності фінансування з міського бюджету обласної муніципальної варти. Він нагадав, що варта бере участь у протиповітряній обороні та «на 90% працює саме на захист Миколаєва». Також на сесії депутати затвердили зміни до бюджету на 2025 рік. Доходи міста зросли на понад 623 мільйони гривень завдяки додатковим податкам та субвенціям від держави.

Вже 11 вересня депутати Миколаївської міської ради зібралися на четверте пленарне засідання сесії, щоб розглянути земельні питання. Однак через недостатню кількість голосів засідання знову довелося переносити. Депутат і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав роботу сесії «бутафорією».