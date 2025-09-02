Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Домбровська показала листування з Фалько через онлайн-голосування: «Я присягала служити Миколаєву, а не хмарним сховищам «Zoom»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»Депутатка Тетяна Домбровська оприлюднила відповідь секретаря міськради після заяви про невідповідність у голосуванні. Фото: МикВісті

Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська оприлюднила офіційне листування с секретарем Дмитром Фалько після спотворення результатів її голосування. 

Йдеться про голосування під час останньої сесії міськради в Zoom-конференції, де затверджували нову структуру мерії, пише Тетяна Домбровьска у Facebook. 

За словами депутатки, у протоколі поіменного голосування її вибір «утрималася» був відображений як «за». Вона одразу звернула увагу на невідповідність і просила міського голову виправити протокол.

На її звернення секретар міської ради Дмитро Фалько відповів, що результати дистанційних голосувань фіксуються та зберігаються в сховищі Zoom, а процес зашифрований і виключає втручання, тому спотворити голоси неможливо.

«Результати поіменного голосування дистанційного засідання додатково фіксуються комунальним підприємством "Міський інформаційно-обчислювальний центр" за допомогою технічних засобів та програмного забезпечення. Інформую, що засідання постійних комісій та сесій Миколаївської міської ради VIII скликання здійснюються із застосуванням платформи Zoom. Згідно з інформацією директора комунального підприємства "Міський інформаційно-обчислювальний центр" Є. Богаченка, канал обміну даними між клієнтським пристроєм та хмарним сервером сервісу Zoom шифрується у режимі онлайн та виключає втручання в процес обміну інформацією, тому спотворення результатів голосування в режимі онлайн виключено. Результати поіменного голосування автоматично зберігаються в хмарній інфраструктурі Zoom. Співробітники КП «Міський інформаційно-обчислювальний центр» мають постійний доступ до них у своєму кабінеті та завантажують після завершення заходу», — йдеться у відповіді секретаря міськради Дмитра Фалька. 

Відповідь секретаря Дмитра Фалька на звернення Тетяни Досбровської. Документ депутатка опублікувала на своїй сторінці в FacebookВідповідь секретаря Дмитра Фалька на звернення Тетяни Досбровської. Документ депутатка опублікувала на своїй сторінці в Facebook
Відповідь секретаря Дмитра Фалька на звернення Тетяни Досбровської. Документ депутатка опублікувала на своїй сторінці в Facebook

У відповідь на таку позицію міськради Тетяна Домбровська написала, що у разі ігнорування її вимоги депутатка готова звертатися до правоохоронних органів.

— Я присягала служити громаді Миколаєва та народові України, а не вашим хмарним онлайн-сервісам. Закон і Регламент ради чітко визначають: якщо депутат заявляє про порушення процедури до закриття сесії, рада повинна повернутися до розгляду питання і провести повторне голосування. Я наполягаю на відновленні мого фактичного волевиявлення — «утрималася». І якщо мою вимогу знову проігнорують, я буду змушена звертатися до правоохоронних органів та відстоювати свої права у суді, — заявила Тетяна Домбровська.

Нагадаємо, що 28 серпня депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії.

