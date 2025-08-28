Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Домбровська заявила, що не голосувала «за» нову структуру мерії Миколаєва: «Прошу не підписувати рішення»

Депутатка міськради Тетяна Домбровська. Архівне фото: «МикВісті»Депутатка міськради Тетяна Домбровська хоче відкликати свій голос. Архівне фото: «МикВісті»

Депутатка Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська заявила, що не підтримувала проєкт рішення «Про упорядкування структури Миколаївської міської ради та її виконавчих органів» (s-dz-001). Водночас у протоколі сесії її голос зазначений, як «За».

У зверненні до міського голови Олександра Сєнкевича вона просить виправити протокол та не підписувати рішення, пишуть «МикВісті».

Звернення депутатки Тетяни Домбровської до міського голови. Фото: Тетяна ДомбровськаЗвернення депутатки Тетяни Домбровської до міського голови. Фото: Тетяна Домбровська

— У протоколі голосування щодо структури міськради помилково зазначено, що я підтримала рішення, хоча я не голосувала «За». Звернулася з проханням виправити неточність і перевірити систему відеоконференцій, аби уникнути подібних випадків надалі, — зазначила Тетяна Домбровська

Водночас, вона зазначила, що у багатьох інших рішеннях повністю підтримує позицію міського голови. 

— Щодо мого голосування, хотіла б пояснити виборцям: реформи — дійсно потрібні. Але й структуру управління треба було визначати на початку каденції, а не зараз, коли минуло майже 5 років й наше скликання завершується за декілька місяців. Водночас, у багатьох інших рішеннях, я повністю підтримую позицію міського голови, адже вірю, що спільна робота та єдність дозволять нам ефективніше розвивати місто, — написала депутатка. 

Слід зазначити, що згідно з протоколом, за проєкт проголосували 28 депутатів. Якщо голос Домбровської буде відкликаний, то рішення вважатиметься неприйнятим.

Раніше повідомлялось, що депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання. 

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського головиПроект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського голови

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова

У той же час, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради. 

