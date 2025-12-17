У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

Мікрорайон Соляні, ілюстративне фото: Autostrada

На розгляд депутатів Миколаївської міськради винесли проєкт рішення про передачу 35 об’єктів соціального житла комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта.

Про це стало відомо з відповідного проєкту рішення, пишуть «МикВісті».

Проєкт рішення передбачає, що передані об’єкти залишаться у власності міської громади, а КП «Свій дім» займатиметься їх обслуговуванням, ремонтом і управлінням. До передачі входять 35 будинків і квартир, які зараз на балансі комунального житлово-експлуатаційного підприємства Центрального району.

Підприємство зобов’язане утримувати житло у належному стані, вести облік і щороку звітувати про використання майна. Водночас «Свій дім» не зможе:

відчужувати передане житло;

передавати його у довірче управління;

вносити у статутний капітал інших компаній;

виділяти для спільної діяльності;

робити будь-які дії, що можуть призвести до приватизації або зміни призначення, окрім випадків, дозволених законом.

Право користування майном може припинитися, якщо підприємство припиняє діяльність, майно стає непридатним, органи влади ухвалять рішення про припинення узуфрукта, або суд винесе відповідне рішення.

— Поступово це комунальне підприємство буде приймати на свій баланс усе неприватизоване житлове майно та обслуговувати його відповідно. А коли будуть законодавчо визначені правила надання в оренду чи соціальні оренди, тоді вже будемо цим займатися. [...] Десятки гривень, по-моєму, на місяць платитимуть за житло. Можна сказати, що майже безкоштовно. Житло надаватимуть внутрішньо переміщеним особам та дітям-сиротам. Тобто це соціальні квартири, — розповів перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков у коментарі «МикВісті».

Крім того, у пояснювальній записці до проєкту зазначено, що його реалізація не потребує додаткових витрат із міського бюджету.

Соціальне житло, яке планують передати КП «Свій дім», скриншот з проєкту рішення Соціальне житло, яке планують передати КП «Свій дім», скриншот з проєкту рішення

Довідка:

Узуфрукт — це речове право користування чужим майном (нерухомим або рухомим) з правом отримувати доходи (плоди) від нього, але без права розпоряджатися (продавати, дарувати) ним, зберігаючи при цьому його цілісність та призначення; інститут, що з'явився в римському праві, а в Україні зараз використовується як механізм управління державним і комунальним майном. Він дозволяє передавати майно в безоплатне користування (наприклад, комунальним підприємствам) для ефективнішого управління, замінюючи старі форми, як оперативне управління.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року у Миколаєві розпочали роботу над створенням фонду муніципального житла та комунальної компанії, яка буде ним управляти.

Як розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, це допоможе забезпечити житлом переселенців та інші соціально вразливі категорії. Тоді він розповів, що місто планує будувати муніципальне житло, а новостворена комунальна компанія займатиметься його управлінням. Частина квартир буде здаватися за ринковими цінами, а частина — за пільговими тарифами.

13 жовтня 2025 року у Ганновері підписали угоду про співпрацю між німецькою компанією hanova та миколаївським підприємством «Свій Дім». Вона займатиметься управлінням і орендою комунального житла. Ця угода закріплює партнерство та підтверджує подальшу підтримку Миколаєва під час відбудови міста.

Миколаїв і Ганновер підписали угоду про управління житловим фондом. Фото: hannover.de

«Свій Дім» — це новостворена компанія, яка має працювати за прикладом hanova. У Ганновері ця компанія вже багато років керує муніципальним житлом. У Миколаєві підприємство почало роботу у вересні й поступово створює власну систему управління житловим фондом.

Керівник hanova Карстен Клаус зазначив, що компанія допоможе Миколаєву створити ефективну систему управління комунальним житлом.

Зазначимо, що співпраця між hanova та «Свій Дім» — частина партнерства між Ганновером і Миколаєвом, яке триває з 2022 року. За цей час німецька сторона надала українському місту допомогу в ремонті інфраструктури, консультації та технічну підтримку.