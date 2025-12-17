США та європейські партнери готують угоди щодо безпеки України після війни, — NYT

США та європейські партнери готують угоди щодо безпеки України після війни. Фото: Стів Віткофф, Х

Американські та європейські переговірники розробили проєкти двох документів, які передбачають підтримку України після можливого укладання мирної угоди.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, європейські чиновники вперше за кілька місяців позитивно оцінили рівень співпраці з американською стороною. Робота над документами відбувалася під час понад восьми годин інтенсивних переговорів у Берліні за участі президента України Володимира Зеленського та представників української делегації. У зустрічах брали участь посадовці з питань національної безпеки приблизно з десятка європейських країн, зокрема Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Реклама

Один із проєктів окреслює загальні принципи безпеки й, за словами американських і європейських посадовців, передбачає зобов’язання, подібні до гарантій статті 5 НАТО, які зобов’язують країни надавати допомогу державі у разі нападу.

Другий документ, який американські чиновники називають оперативним, містить детальні положення щодо співпраці між військовими США, європейських країн та України. У ньому описано механізми стримування можливих майбутніх спроб Росії знову захопити українські території.

За словами осіб, ознайомлених із документами, оперативний проєкт містить конкретні сценарії реагування на можливу агресію, а також чіткі механізми запобігання новим вторгненням і покарання Росії у разі їхнього здійснення. Водночас жоден із проєктів поки не був оприлюднений.

Окремим пріоритетом називають план формування Збройних сил України чисельністю близько 800 тисяч військовослужбовців у «мирний період». Вони мають бути забезпечені сучасним озброєнням і підготовкою, щоб слугувати потужним стримувальним фактором для Росії. Для порівняння, армія Німеччини налічує близько 180 тисяч військових.

У матеріалі також зазначається, що створення таких сил вимагатиме постійної та значної міжнародної підтримки. Європейські дипломати повідомили, що документи містять конкретні положення щодо необхідної військової техніки для України.

Крім того, в проєктах ідеться про розміщення під європейським керівництвом військових сил, які діятимуть на території України для забезпечення безпеки повітряного та морського простору. Очікується, що ці підрозділи базуватимуться на заході країни, далеко від лінії фронту, та виконуватимуть стримувальну функцію.

Також детально описано роль США у виявленні можливих спроб Росії здійснювати операції під «фальшивим прапором», які можуть бути використані як привід для відновлення бойових дій.

Слід нагадати, заступник МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що Москва готова до укладання мирної угоди, однак не має наміру йти на поступки у питанні територій. Крім того, він заявив про категоричну позицію Москви проти можливого розгортання військ країн НАТО на території України після завершення війни.