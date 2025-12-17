Bloomberg: США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду

США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду. Фото: finap.com.ua

США готують новий раунд санкцій, які можуть бути спрямовані на енергетичний сектор Росії. Обмеження планують застосувати у разі, якщо очільник Кремля Володимир Путін відхилить можливу мирну угоду у російсько-українській війні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

За словами джерел, США розглядають кілька варіантів санкцій. Зокрема, йдеться про обмеження щодо суден так званого тіньового флоту, які використовують для перевезення російської нафти. Також під санкції можуть потрапити трейдери, які сприяють цим операціям.

Співрозмовники зазначають, що нові заходи можуть оголосити вже цього тижня.

За їхніми словами, міністр фінансів США Скотт Бессент обговорював ці плани під час зустрічі з групою європейських послів на початку тижня.

Водночас джерела наголошують, що остаточне рішення щодо запровадження санкцій ухвалюватиме президент США Дональд Трамп.

Раніше посолка України в США Ольга Стефанішина повідомляла, що до Сенату США внесли законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів із Росії. За її словами, ця ініціатива свідчить про двопартійну підтримку в США щодо подальшого економічного тиску на державу, яка веде війну проти України.