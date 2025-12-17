ЗСУ вночі атакували нафтопереробний завод, нафтобазу та склад боєприпасів

Українські військові вночі атакували нафтопереробний завод РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 17 грудня Сили оборони України завдали ударів безпілотниками по низці об’єктів нафтопереробної галузі Росії.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними Генштабу, цієї ночі українські дрони уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Славянский» у місті Слов’янськ-на-Кубані Краснодарського краю РФ. У районі цілі зафіксували вибухи та пожежу. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюють.

Зазначається, що станом на 2025 рік Слов’янський НПЗ переробляє сиру нафту та газовий конденсат потужністю близько 5,2 мільйонів тонн на рік.

Крім того, під ударом опинилася нафтобаза «Николаевская» в Ростовській області РФ. Там пошкоджено резервуар та річкове судно «Капітан Гіберт».

Також на тимчасово окупованій території Луганської області уражено польовий артилерійський склад підрозділу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення російських військ. Наслідки ураження уточнюються.

Нагадаємо, українські військові уразили Сизранський нафтопереробний завод в Самарській області та морський порт в Краснодарському краї Росії.