ЗСУ уразили Сизранський НПЗ та порт в Краснодарському краї: на об’єктах зафіксували масштабні пожежі

ЗСУ уразили Сизранський НПЗ та порт в Краснодарському краї . Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У ніч проти 5 грудня українські військові уразили Сизранський нафтопереробний завод в Самарській області та морський порт в Краснодарському краї Росії.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Так, однією з цілей став Темрюцький морський порт, відвантажує генеральні, наливні (зокрема зріджений природній газ та хімічні вантажі), навалочні і насипні вантажі. Порт використовували для логістичного забезпечення російських військ. Після влучання на території об’єкта виникла пожежа, масштаби пошкоджень уточнюються.

Українські безпілотники також уразили Сизранський нафтопереробний завод, що опрацьовує від 7 до 8,9 мільйонів тонн нафти на рік, забезпечуючи російську армію паливом. Унаслідок атаки на заводі спалахнула пожежа, попередньо — пошкоджено одну з технологічних установок.

Крім того, у Генштабі підтвердили результати попереднього удару по Саратовському нафтопереробному заводі. Там було пошкоджили установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Станом на початок грудня 2025 року підприємство повністю зупинило первинну переробку сирої нафти та працює менш ніж на 50% проєктної потужності, із повною зупинкою ключових технологічних ліній.

Нгадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий під позивним «Мадяр», розповів, що українські безпілотники вночі проти 28 листопада завдали ударів по десяти об’єктах на території Росії, зокрема вивели з ладу Саратовський нафтопереробний завод.