 Росія розробляє нову зброю для ураження супутників Starlink, які допомагають Україні на полі бою, — медіа

  • понеділок

    22 грудня, 2025

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 22 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія розробляє нову зброю для ураження супутників Starlink, які допомагають Україні на полі бою, — медіа

Супутник Starlink. Teslarati.comСупутник Starlink. Ілюстраціней фото: Teslarati.com

Дві розвідувальні служби країн НАТО вважають, що Росія розробляє протисупутникову систему, здатну виводити з ладу супутники Starlink шляхом створення хмари уламків на орбіті.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на дані розвідки.

Йдеться про «зброю зональної дії», яка, за оцінками, може заповнювати орбіти Starlink сотнями тисяч високощільних частинок, що дозволить одночасно пошкоджувати або знищувати кілька супутників. Метою таких дій є обмеження космічних можливостей західних країн, які використовуються, зокрема, для підтримки України на полі бою.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Зазначається, що ці частинки можуть бути дуже малими — лише кілька міліметрів у діаметрі, через що їх буде складно виявити наземними та орбітальними системами спостереження за космічними об’єктами. Це, своєю чергою, ускладнить ідентифікацію відповідальної сторони у разі атаки.

У розвідувальних звітах не уточнюється, коли Росія може бути здатною розгорнути таку систему, чи проводилися її випробування та на якому етапі перебуває розробка.

Водночас аналітики, яких цитує AP, застерігають, що застосування подібної зброї може призвести до серйозних побічних наслідків для інших космічних систем. На їхню думку, створення неконтрольованої кількості уламків у космосі може завдати шкоди супутникам різних країн і компаній, зокрема самої росії та її союзника Китаю.

З огляду на це ризики для власної космічної інфраструктури можуть стримувати москву від розгортання або використання такої системи.

Водночас командувач Космічного відділу Збройних сил Канади бригадний генерал Крістофер Хорнер заявив, що не виключає можливості розробки подібної зброї росією.

«Я не можу сказати, що мене офіційно інформували про існування такої системи. Але цього не можна виключати. Якщо повідомлення про розробку ядерної зброї в космосі є точними й вони готові йти цим шляхом, то мене не здивує, що в їхньому портфелі розробок може бути й інша, не менш шкідлива система», — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ілон Маск восени 2022 року наказав вимкнути супутниковий інтернет Starlink над частиною Херсонської області під час активної фази українського контрнаступу. Як йдеться у розслідуванні агентства Reuters, таке рішення призвело до серйозних проблем із зв’язком на фронті й викликало занепокоєння щодо впливу Маска на перебіг війни та глобальну безпеку.

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп і Стармер обговорили зусилля щодо завершення війни РФ проти України
Російські обстріли Херсонщини: один загиблий та троє поранених за добу
Віткофф заявив про «конструктивні» переговори США з Україною та Росією щодо миру
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич пообіцяв публічні звіти департаментів та комунальних підприємств перед ухваленням бюджету Миколаєва на 2026 рік

Юлія Бойченко
новини

«Він буде мізерний», — Сєнкевич про бюджет Миколаєва на 2026 рік

Юлія Бойченко
новини

У Миколаївському ТЦК спростували заяви голови Чорноморки про нетверезий стан місцевого начальника

Аліса Мелік-Адамян
новини

Голова ОТГ на Миколаївщині приїхав ввечері до ТЦК в Очакові й назвав начальника «тиловою крисою»

Альона Коханчук
новини

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Віткофф заявив про «конструктивні» переговори США з Україною та Росією щодо миру
Російські обстріли Херсонщини: один загиблий та троє поранених за добу
Трамп і Стармер обговорили зусилля щодо завершення війни РФ проти України

Поліція шукає свідків можливого поранення під час полювання на Миколаївщині: Чи були там депутати та посадовці?

Арахамія анонсував робочу групу в Раді з швидкої підготовки виборів президента

3 години тому

Тест на прозорість: Чому миколаївські посадовці засекретили інформацію, яку МикВісті відкрито надали у Кабміні

Головне сьогодні