Росія розробляє нову зброю для ураження супутників Starlink, які допомагають Україні на полі бою, — медіа

Супутник Starlink. Ілюстраціней фото: Teslarati.com

Дві розвідувальні служби країн НАТО вважають, що Росія розробляє протисупутникову систему, здатну виводити з ладу супутники Starlink шляхом створення хмари уламків на орбіті.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на дані розвідки.

Йдеться про «зброю зональної дії», яка, за оцінками, може заповнювати орбіти Starlink сотнями тисяч високощільних частинок, що дозволить одночасно пошкоджувати або знищувати кілька супутників. Метою таких дій є обмеження космічних можливостей західних країн, які використовуються, зокрема, для підтримки України на полі бою.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Зазначається, що ці частинки можуть бути дуже малими — лише кілька міліметрів у діаметрі, через що їх буде складно виявити наземними та орбітальними системами спостереження за космічними об’єктами. Це, своєю чергою, ускладнить ідентифікацію відповідальної сторони у разі атаки.

У розвідувальних звітах не уточнюється, коли Росія може бути здатною розгорнути таку систему, чи проводилися її випробування та на якому етапі перебуває розробка.

Водночас аналітики, яких цитує AP, застерігають, що застосування подібної зброї може призвести до серйозних побічних наслідків для інших космічних систем. На їхню думку, створення неконтрольованої кількості уламків у космосі може завдати шкоди супутникам різних країн і компаній, зокрема самої росії та її союзника Китаю.

З огляду на це ризики для власної космічної інфраструктури можуть стримувати москву від розгортання або використання такої системи.

Водночас командувач Космічного відділу Збройних сил Канади бригадний генерал Крістофер Хорнер заявив, що не виключає можливості розробки подібної зброї росією.

«Я не можу сказати, що мене офіційно інформували про існування такої системи. Але цього не можна виключати. Якщо повідомлення про розробку ядерної зброї в космосі є точними й вони готові йти цим шляхом, то мене не здивує, що в їхньому портфелі розробок може бути й інша, не менш шкідлива система», — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ілон Маск восени 2022 року наказав вимкнути супутниковий інтернет Starlink над частиною Херсонської області під час активної фази українського контрнаступу. Як йдеться у розслідуванні агентства Reuters, таке рішення призвело до серйозних проблем із зв’язком на фронті й викликало занепокоєння щодо впливу Маска на перебіг війни та глобальну безпеку.