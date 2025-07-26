Маск відключив Starlink під час контрнаступу ЗСУ на Херсонщині, — ЗМІ

Місто Херсон. Ілюстраційне фото: REUTERS

Ілон Маск восени 2022 року наказав вимкнути супутниковий інтернет Starlink над частиною Херсонської області під час активної фази українського контрнаступу.

Про це йдеться у розслідуванні агентства Reuters. За даними журналістів, таке рішення призвело до серйозних проблем із зв’язком на фронті й викликало занепокоєння щодо впливу Маска на перебіг війни та глобальну безпеку.

За інформацією Reuters, мільярдер доручив старшому інженеру SpaceX у каліфорнійському офісі зменшити покриття Starlink над частиною України, зокрема над тоді окупованим Херсоном. Було відключено щонайменше сотню терміналів. Українські військові заявляють, що через це вони втратили можливість успішно координувати дії на фронті та оточити позиції росіян.

«Це перший відомий випадок, коли Маск особисто відключив Starlink під час бойових дій. Рішення шокувало частину співробітників компанії та фактично вплинуло на хід боїв, дозволивши мільярдеру втрутитися у результат війни», — йдеться у матеріалі.

Сам Ілон Маск публічно заперечував подібні дії. У березні 2024 року він писав у X (колишній Twitter): «Ми ніколи б не зробили такого». Однак джерела Reuters стверджують, що вимкнення було пов’язане зі страхом мільярдера перед можливою ядерною ескалацією з боку Росії у відповідь на швидке просування ЗСУ. За даними колишнього співробітника Білого дому, ці побоювання поділяли й деякі американські чиновники.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував бізнесмена Ілона Маска через його висловлювання про законопроєкт щодо електромобілів та заявив, що без державних субсидій Ілон Маск навряд чи зміг би втримати бізнес у США.