Трамп пригрозив Маску депортацією та заявив, що без субсидій той «повернувся б до Південної Африки»
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- Марія Хаміцевич
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3:18, 02 липня, 2025
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Президент США Дональд Трамп розкритикував бізнесмена Ілона Маска через його висловлювання про законопроєкт щодо електромобілів та заявив, що без державних субсидій Ілон Маск навряд чи зміг би втримати бізнес у США.
Про це американський президент написав у Truth Social.
— Без субсидій йому, ймовірно, довелося б закрити бізнес і повернутися до Південної Африки, — написав Дональд Трамп відповідаючи на публічну критику з боку Ілона Маска.
Він також додав, що Ілон Маск, можливо, отримав «більше субсидій, ніж будь-хто інший в історії».
Дональд Трамп також згадав про своє давнє протистояння з ідеєю примусового переходу на електромобілі, зазначивши, що ніхто не має бути змушений їх купувати.
Під час спілкування з журналістами, на запитання про можливу депортацію Ілона Маска, Дональд Трамп відповів неоднозначно.
— Не знаю, мені треба це проглянути. Можливо, доведеться залучити DOGE щодо Ілона Маска. DOGE — це монстр, який може повернутися та з’їсти Ілона. Хіба це було б не жахливо?, — сказав Дональд Трамп.
Раніше Politico писало, що у Білому домі запланували телефонну розмову з Маском, щоб залагодити ситуацію.
Суперечка між ними почалась після того, як Трамп заявив, що міг би перемогти на виборах без допомоги Маска. У відповідь Маск написав у соцмережі, що без нього Трамп програв би, а демократи отримали б більше влади. Він також розкритикував законопроєкт президента, який, на його думку, лише збільшить дефіцит бюджету США.
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