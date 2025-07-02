Трамп пригрозив Маску депортацією та заявив, що без субсидій той «повернувся б до Південної Африки»

Ілон Маск і Дональд Трамп в Овальному кабінеті. Фото: GETTY IMAGES

Президент США Дональд Трамп розкритикував бізнесмена Ілона Маска через його висловлювання про законопроєкт щодо електромобілів та заявив, що без державних субсидій Ілон Маск навряд чи зміг би втримати бізнес у США.

Про це американський президент написав у Truth Social.

— Без субсидій йому, ймовірно, довелося б закрити бізнес і повернутися до Південної Африки, — написав Дональд Трамп відповідаючи на публічну критику з боку Ілона Маска.

Він також додав, що Ілон Маск, можливо, отримав «більше субсидій, ніж будь-хто інший в історії».

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Дональд Трамп також згадав про своє давнє протистояння з ідеєю примусового переходу на електромобілі, зазначивши, що ніхто не має бути змушений їх купувати.

Під час спілкування з журналістами, на запитання про можливу депортацію Ілона Маска, Дональд Трамп відповів неоднозначно.

— Не знаю, мені треба це проглянути. Можливо, доведеться залучити DOGE щодо Ілона Маска. DOGE — це монстр, який може повернутися та з’їсти Ілона. Хіба це було б не жахливо?, — сказав Дональд Трамп.

Раніше Politico писало, що у Білому домі запланували телефонну розмову з Маском, щоб залагодити ситуацію.

Суперечка між ними почалась після того, як Трамп заявив, що міг би перемогти на виборах без допомоги Маска. У відповідь Маск написав у соцмережі, що без нього Трамп програв би, а демократи отримали б більше влади. Він також розкритикував законопроєкт президента, який, на його думку, лише збільшить дефіцит бюджету США.