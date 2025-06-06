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У Білому домі намагаються владнати конфлікт між Трампом і Маском, — Politico

слон маса і Дональд Трамп. Фото: oxu.azслон маса і Дональд Трамп. Фото: oxu.az

Американський президент Дональд Трамп і американський підприємець Ілон Маск можуть помиритися після публічної сварки. У Білому домі вже запланували телефонну розмову з Маском, щоб залагодити ситуацію.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

У коментарі журналістам, Трамп сказав, що «все гаразд» і похвалився високими рейтингами.

Суперечка між ними почалась після того, як Трамп заявив, що міг би перемогти на виборах без допомоги Маска. У відповідь Маск написав у соцмережі, що без нього Трамп програв би, а демократи отримали б більше влади. Він також розкритикував законопроєкт президента, який, на його думку, лише збільшить дефіцит бюджету США.

Маск публікував старі заяви Трампа, де той сам раніше критикував збільшення витрат, і додав саркастичні коментарі: мовляв, Трампа «замінили на клона».

У відповідь Трамп написав, що Маск «збожеволів» і перебуває «на межі».

Водночас у Білому домі радники порадили Трампу зосередитись на просуванні бюджетного закону, а не на сварках у соцмережах.

Нагадаємо, що Ілон Маск оголосив, що завершує роботу на посаді голови Департаменту ефективності державного управління, створеного за ініціативи президента Дональда Трампа.

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