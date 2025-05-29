Маск залишає посаду в адміністрації Трампа

Ілон Маск. Фото: Getty Images

Американський підприємець Ілон Маск оголосив, що завершує роботу на посаді голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE), створеного за ініціативи президента Дональда Трампа.

Про це він повідомив на платформі X.

«Оскільки мій запланований термін як спеціального державного службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за можливість скоротити витрати. Місія DOGE згодом тільки зміцнюватиметься», – написав Ілон Маск.

У Білому домі підтвердили його відставку, повідомляє Associated Press.

DOGE був створений після інавгурації Дональда Трампа у січні. Ілон Маск обіймав посаду спеціального державного службовця — тимчасової ролі, передбаченої для реалізації конкретних ініціатив. Його 130-денний термін мав завершитися 30 травня.