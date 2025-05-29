  • четвер

    29 травня, 2025

  • 17.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 травня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 17.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Маск залишає посаду в адміністрації Трампа

Ілон Маск. Фото: Getty ImagesІлон Маск. Фото: Getty Images

Американський підприємець Ілон Маск оголосив, що завершує роботу на посаді голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE), створеного за ініціативи президента Дональда Трампа.

Про це він повідомив на платформі X.

«Оскільки мій запланований термін як спеціального державного службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за можливість скоротити витрати. Місія DOGE згодом тільки зміцнюватиметься», – написав Ілон Маск.

У Білому домі підтвердили його відставку, повідомляє Associated Press.

DOGE був створений після інавгурації Дональда Трампа у січні. Ілон Маск обіймав посаду спеціального державного службовця — тимчасової ролі, передбаченої для реалізації конкретних ініціатив. Його 130-денний термін мав завершитися 30 травня.

Нагадаємо, що Ілон Маск також назвав USAID «злочинною організацією», якій «час померти», зробивши репости кількох дописів колишнього працівника Державного департаменту США та засновника «Фонду свободи в онлайні» Майка Бенца. В одному з них стверджується, що Агентство причетне до цензури в інтернеті, створенні структур політичного контролю над суспільством та «шахрайській роботі» ЦРУ.

Останні новини про: США

Німеччина, Франція, Велика Британія та США зняли обмеження на дальність ударів для України, — Мерц
«Путін грається з вогнем», — Трамп
Трамп озвучив Канаді ціну за «Золотий купол» — $61 млрд або приєднання до США
Реклама

Читайте також:

новини

Антикорупційний департамент Миколаєва просить депутатів не давати музиканту Алексєєву пляж на Намиві

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині втричі впали надходження з екоподатку: через брак фінансів призупинено розробку плану управління відходами

Даріна Мельничук
новини

Миколаїв отримає €7,2 млн від NEFCO на індивідуальні теплові пункти у будинках

Юлія Бойченко
новини

«Раджу глянути в дзеркало», — Ільюк відповів Єрмолаєву, який назвав депутатів «земельними рішалами» після скандалу з будівництвом АЗС в зеленій зоні

Даріна Мельничук
новини

Звільнена з ДСНС після участі в «МастерШеф» миколаївська рятувальниця оскаржує рішення у суді

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: США

Трамп озвучив Канаді ціну за «Золотий купол» — $61 млрд або приєднання до США
«Путін грається з вогнем», — Трамп
Німеччина, Франція, Велика Британія та США зняли обмеження на дальність ударів для України, — Мерц

Алексєєв просить Сєнкевича дати йому слово на сесії міськради перед голосуванням за пляж на Намиві

Екологи вимагають сільраду на Миколаївщині ліквідувати стихійне звалище

20 годин тому

Миколаїв отримає €7,2 млн від NEFCO на індивідуальні котли у будинках

Юлія Бойченко

Головне сьогодні