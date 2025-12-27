Зеленський: Кремль вимагатиме, щоб українці з ТОТ і у РФ голосували на майбутніх виборах в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Facebook / Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вимагатиме, аби громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та у Російській Федерації, могли брати участь у майбутніх українських виборах або референдумах.

Про це він повідомив під час онлайн-інтерв’ю журналістам, посилаючись на доповідь Служби зовнішньої розвідки.

За словами Володимира Зеленського, російське керівництво поставило завдання створити усі необхідні умови для голосування таких громадян, аби надалі використати їх як привід для заяв про нібито нелегітимність української влади.

— Росія вже поставила завдання зробити все, щоб була можливість голосувати у українців, які знаходяться на території Росії, а також на тимчасово окупованих територіях. Їм потрібно піднімати питання, що там живе велика кількість людей, які мають право голосу, — щоб потім заявити, що Росія не визнає вибори, — сказав президент України.

Зеленський наголосив, що Кремль наразі намагається будь-яким способом просувати меседжі про «нелегітимність» української влади, попри те, що сама Росія, за його словами, є нелегітимною.

Президент також підкреслив важливість присутності спостерігачів на майбутніх виборах та прозорості виборчого процесу, щоб запобігти інформаційним маніпуляціям з боку Росії.

Нагадаємо, раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія запропонував розглянути гібридний формат голосування на ймовірних виборах президента під час війни.