 Росіяни атакували Херсон 17 грудня: можливі перебої з теплопостачанням

  • середа

    17 грудня, 2025

  • 5.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • 5.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували Херсон: у місті можливі перебої з теплопостачанням

Унаслідок російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури в Херсоні можливі перебої з теплопостачанням.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, вранці 17 грудня російські війська продовжують завдавати ударів по об’єктах теплогенерації в місті.

«Росіяни продовжують безперервно бити по обʼєктах теплогенерації у Херсоні. Внаслідок чергових ударів можливі перебої з теплопостачанням. Кляті терористи цілеспрямовано воюють з цивільною інфраструктурою», — написав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, ввечері 16 грудня близько 21:30 російський безпілотник атакував Дніпровський район Херсона. Внаслідок удару поранення дістали двоє чоловіків.

Також 16 грудня, російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Останні новини про: обстріл Херсона

Російські атаки спричинили перебої з електрикою та водою у Херсоні
Через війну на правобережжі Херсонщини пошкоджено близько 38 тисяч об’єктів
РФ атакувала Херсон дроном: двоє чоловіків у лікарні
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

Анна Гакман
новини

Міськрада Миколаєва попросить Раду підвищити зарплати працівникам культури Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві на державній «Зорі - Машпроект» другий місяць не платять зарплату

Анна Гакман
новини

У Миколаєві підприємець заявив, що КП «Ритуальна служба» не допускає його до роботи на кладовищі

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: обстріл Херсона

РФ атакувала Херсон дроном: двоє чоловіків у лікарні
Через війну на правобережжі Херсонщини пошкоджено близько 38 тисяч об’єктів
Російські атаки спричинили перебої з електрикою та водою у Херсоні

FPV-дрони тричі атакували Миколаївщину: пошкоджені склади і сільгоптехніка

Ялини, сосни та смереки: у скільки миколаївцям обійдеться новорічне дерево?

США та європейські партнери готують угоди щодо безпеки України після війни, — NYT