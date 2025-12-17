Росіяни атакували Херсон: у місті можливі перебої з теплопостачанням
- Даріна Мельничук
11:18, 17 грудня, 2025
Унаслідок російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури в Херсоні можливі перебої з теплопостачанням.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, вранці 17 грудня російські війська продовжують завдавати ударів по об’єктах теплогенерації в місті.
«Росіяни продовжують безперервно бити по обʼєктах теплогенерації у Херсоні. Внаслідок чергових ударів можливі перебої з теплопостачанням. Кляті терористи цілеспрямовано воюють з цивільною інфраструктурою», — написав Олександр Прокудін.
Нагадаємо, ввечері 16 грудня близько 21:30 російський безпілотник атакував Дніпровський район Херсона. Внаслідок удару поранення дістали двоє чоловіків.
Також 16 грудня, російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.
