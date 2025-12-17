 Миколаївець підпалив авто з гуманітарного розмінування

Підпалив авто з гуманітарного розмінування: у Миколаєві підозрюють 18-річного місцевого жителя

Миколаївець підпалив авто з гуманітарного розмінування. Фото: Миколаївська обласна прокуратураМиколаївець підпалив авто з гуманітарного розмінування. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві поліція затримала 18-річного місцевого жителя. Його підозрюють у тому, що він підпалив автомобіль гуманітарної організації, яка займається розмінуванням.

Як повідомили в Нацполіції Миколаївської області, пожежа сталася вночі наприкінці листопада в одному з мікрорайонів міста. За даними слідства, хлопець облив бензином та підпалив мікроавтобус Ford Transit. Вогонь пошкодив і ще одне авто — Mitsubishi, яке стояло поруч.

Правоохоронці з’ясували, що перед цим із хлопцем зв’язався невідомий у месенджері та запропонував гроші за підпал авто. Підозрюваний погодився, купив рідину, підготувався та вночі виконав завдання. Процес підпалу він зняв на відео й надіслав замовнику. Після цього чат видалили, а обіцяних грошей хлопець так і не отримав.

Миколаївець підпалив авто з гуманітарного розмінування. Фото: Миколаївська обласна прокуратураМиколаївець підпалив авто з гуманітарного розмінування. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Поліція встановила особу підозрюваного за кілька годин за допомогою камер відеоспостереження та затримала його того ж дня.

Суд першої інстанції обрав йому домашній арешт, але після апеляції прокурора це рішення змінили. Апеляційний суд взяв підозрюваного під варту. Також суд визначив заставу — 242 тисячі гривень, зазначили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Хлопця підозрюють в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Миколаївець підпалив авто з гуманітарного розмінування. Фото: НацполіціяМиколаївець підпалив авто з гуманітарного розмінування. Фото: Нацполіція
Миколаївець підпалив авто з гуманітарного розмінування. Фото: Миколаївська обласна прокуратураМиколаївець підпалив авто з гуманітарного розмінування. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві затримали місцеву мешканку, яку також підозрюють у підпалі авто на замовлення. Вона за гроші підпалила дві вантажівки.

