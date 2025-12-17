В Одесі планують компенсувати підприємцям витрати за облаштування пунктів незламності

Одеським підприємцям обіцяють компенсації за відкриття пунктів незламності. Ілюстративне фото: Суспільне

В Одесі міська влада планує запровадити компенсації для підприємців, які відкривають або вже утримують пункти незламності у своїх приміщеннях. Відповідне рішення винесуть на розгляд виконавчого комітету вже у четвер, 18 грудня.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, в умовах постійних відключень електроенергії та надзвичайних ситуацій пункти незламності, створені на базі бізнесу, стали підтримкою для мешканців міста.

Тому, міська влада пропонує стимулювати відповідальних підприємців та компенсувати частково витрати. Зокрема, йдеться про:

часткове відшкодування вартості генераторів;

компенсацію витрат на пальне та технічне обслуговування генераторів;

звільнення від орендної плати до завершення воєнного стану для підприємців, які орендують комунальне майно та надають свої приміщення як пункти незламності.

— Це не про пільги — це про партнерство міста і відповідального бізнесу заради людей, — зазначив Сергій Лисак.

Нагадаємо, що вночі 17 грудня російські війська атакували ударними безпілотниками об’єкти цивільного призначення в Одеській області.