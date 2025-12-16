У Німеччині з’явилася вулиця на честь Одеси
- Новини Одеси
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
20:21, 16 грудня, 2025
-
У німецькому місті Гейдельберзі офіційно з’явилася вулиця на честь Одеси: Odessastraße.
Як повідомляє мерія, назва вже встановлена на міських покажчиках, і тепер Одеса має символічне місце в просторі одного з провідних наукових центрів Німеччини.
«Це помітний жест з боку німецького міста, яке весною 2025 року офіційно стало партнером Одеси», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від 2022 року Гейдельберг активно підтримує Одесу. Зокрема передавало гуманітарну допомогу, спеціалізовану комунальну та рятувальну техніку. Крім того, місто також приймало одеських школярів, в рамках освітніх та культурних програм.
Раніше повідомлялось, що на Херсонщині планують висадити плантації оливкових дерев. Наразі до регіону вже привезли перші саджанці з Греції.
Останні новини про: Одеса
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.