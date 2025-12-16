 У німецькому місті з’явилася вулиця на честь Одеси

У Німеччині з’явилася вулиця на честь Одеси

У німецькому місті з’явилася вулиця на честь Одеси. Фото: Одеська міська радаУ німецькому місті з’явилася вулиця на честь Одеси. Фото: Одеська міська рада

У німецькому місті Гейдельберзі офіційно з’явилася вулиця на честь Одеси: Odessastraße.

Як повідомляє мерія, назва вже встановлена на міських покажчиках, і тепер Одеса має символічне місце в просторі одного з провідних наукових центрів Німеччини.

«Це помітний жест з боку німецького міста, яке весною 2025 року офіційно стало партнером Одеси», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від 2022 року Гейдельберг активно підтримує Одесу. Зокрема передавало гуманітарну допомогу, спеціалізовану комунальну та рятувальну техніку. Крім того, місто також приймало одеських школярів, в рамках освітніх та культурних програм.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині планують висадити плантації оливкових дерев. Наразі до регіону вже привезли перші саджанці з Греції.

