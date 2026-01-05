 Підозрюваного у наркотрафіку затримали в Одесі 2 січня

В Одесі заарештували підозрюваного в організації наркотрафіку кокаїну з Європи в Україну

В Одесі заарештували підозрюваного в організації наркотрафіку кокаїну з Європи в Україну. Фото: ДБР

В Одесі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави чоловікові, якого підозрюють в організації міжнародного каналу постачання наркотиків з країн Європи до України.

Як повідомили в ДБР, наркотрафік координувала нібито злочинна група, до якої входили громадяни України, Вірменії, Чехії та Німеччини.

Так, за словами правоохоронців, організатор угруповання раніше відбував покарання у США за злочини пов’язані з наркотиками. Повернувшись в Україну, він нібито відновив протиправну діяльність і залучив до неї спільників за кордоном. Один із чоловіків проживав у Німеччині й координував надходження наркотиків з ЄС, інші відповідали за їх приймання, зберігання та розподіл усередині країни.

У ДБР зазначають, що спочатку кур’єри перевозили невеликі партії кокаїну, приховуючи наркотики у своєму тілі. Такі перевезення були регулярними і використовувалися для перевірки маршрутів. Згодом учасники планували збільшити масштаби постачання, у тому числі за рахунок морської логістики та контейнерних перевезень через одеські порти. Також, за інформацією слідства, вони обговорювали можливі шляхи безперешкодного проходження митного та прикордонного контролю.

Зокрема, йшлося про можливе постачання до 2 кілограмів кокаїну щотижня, вартість якого на «чорному» ринку оцінюють у понад 200 тисяч доларів за партію. Для цього компанія нібито планувала залучити до схеми окремих працівників митних і прикордонних органів.

В Одесі заарештували підозрюваного в організації наркотрафіку кокаїну з Європи в Україну. Фото: ДБР

Наразі чоловіка, якого слідство вважає організатором наркотрафіку затримали, йому оголосили про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне перевезення та збут наркотичних засобів). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив підготувати та направити до Верховної Ради пропозиції щодо оновлення Державного бюро розслідувань.

