Зґвалтував та задушив: в Одесі судитимуть чоловіка, який вбив 7-річну дівчинку

В Одесі судитимуть чоловіка, який зґвалтував та вбив семирічну дівчинку. Фото: НацполіціяВ Одесі судитимуть чоловіка, який зґвалтував та вбив семирічну дівчинку. Фото: Нацполіція

В Одесі судитимуть 31-річного чоловіка, який зґвалтував, а потім вбив 7-річну дівчинку. Наразі обвинувачуваний під арештом без права на заставу.

Як повідомили в Нацполіції Одещини, за скоєне зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

На підставі зібраних доказів йому повідомили про обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • частина 4 статті 152 — зґвалтування особи, яка не досягла 14 років;
  • пункти 2 та 10 частини 2 статті 115 — умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане зі зґвалтуванням;
  • частина 1 статті 309 — незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

Нагадаємо, що 19 червня поліція знайшла тіло 7-річної Соломії Тарасюк, з ознаками насильницької смерті за кілька кварталів від її дому. Напередодні вночі мати дівчинки повідомила про її зникнення з двору, де проживала родина.

В Одесі судитимуть чоловіка, який зґвалтував та вбив семирічну дівчинку. Фото: Прокуратура Одеської областіВ Одесі судитимуть чоловіка, який зґвалтував та вбив семирічну дівчинку. Фото: Прокуратура Одеської області
В Одесі судитимуть чоловіка, який зґвалтував та вбив семирічну дівчинку. Фото: Прокуратура Одеської областіВ Одесі судитимуть чоловіка, який зґвалтував та вбив семирічну дівчинку. Фото: Прокуратура Одеської області

Слідство встановило, що ввечері 18 червня Соломійка каталася на самокаті поблизу свого будинку. У цей час сусід, який знаходився у стані наркотичного сп’яніння, запросив її в гості. Дитина погодилась, бо раніше неодноразово з ним спілкувалась.

Чоловік заманив дівчинку до себе додому, зґвалтував її, а потім задушив. Щоб приховати сліди злочину вранці він обмотав тіло дитини плівкою, помістив у сумку та вивіз на таксі за кілька кварталів, де сховав у підвалі поблизу житлового будинку.

Раніше підозрюваний визнав свою вину. За його словами, на момент скоєння злочину він вживав препарати з наркотичними речовинами, які йому нібито призначив психоневролог.

