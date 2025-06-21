Вбивство 7-річної дівчинки в Одесі: підозрюваного арештували без права на заставу

Підозрюваний у вбивстві дівчинки у залі суду, 21 червня 2025 року. Фото: Суспільне Одеса

У суботу, 21 червня, суд в Одесі обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 7-річної Соломії Тарасюк, родина якої переїхала з Херсона. Чоловіка взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Як зазначає Суспільне, в суді підозрюваний визнав свою вину. За його словами, на момент скоєння злочину він вживав препарати з наркотичними речовинами, які йому нібито призначив психоневролог.

— Я пив таблетки на основі наркотичних речовин, який прописав мій психоневролог. Я винний і признаю це. Пару раз бачив її [Соломію], ми поруч живемо. Я усвідомлюю, що сталося. Дуже каюся. Віддав би життя на фронті, щоб відмити цю гидоту, — прокоментував підозрюваний журналістам.

За даними слідства, підозрюваний був знайомий із дитиною. Він заманив її до свого помешкання та задушив. Аби приховати сліди злочину, чоловік переніс тіло до підвального приміщення за кілька кварталів від свого будинку.

Згодом до матеріалів справи долучили протокол огляду тіла загиблої дівчинки. За словами прокурора, в Єдиний реєстр досудових розслідувань вже внесені дані про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої.

Адвокат родини загиблої Сергій Раймс заявив, що підозрюваний намагається зменшити свою відповідальність, посилаючись на вживання медичних препаратів. Також він зазначив, що у суді було згадано про інвалідність чоловіка, однак той має лише статус обмежено придатного до служби.

Як зазначили в Одеській обласній прокуратурі, 19 червня в одному з підвальних приміщень поблизу житлового будинку в Хаджибейському районі міста знайшли тіло 7-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті. Напередодні, ввечері 18 червня, дитина вийшла з дому та зникла.