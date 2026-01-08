На міжнародній трасі Одеса — Рені сталася смертельна аварія: рух ускладнений

На міжнародній трасі Одеса — Рені сталася смертельна аварія. Фото: Нацполіція

У четвер, 8 січня, на трасі Одеса — Рені, неподалік села Петродолинське, сталася аварія. Наразі ускладнений рух транспорту.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, зіштовхнулися два автомобілі. Одна людина загинула, ще четверо постраждалих доставлені до лікарні.

На місці працюють група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група, які регулюють дорожній рух та встановлюють усі обставини ДТП. Водіїв просять, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, що на дорозі поблизу селища Генівка Мигіївської громади сталася аварія. Водій не впорався з керуванням, виїхав з дороги та врізався у дерево. Після зіткнення автомобіль загорівся. Водій, 38-річний чоловік, загинув на місці.