 На трасі Одеса — Рені сталася смертельна ДТП: водіїв попереджають про ускладнений рух

  • четвер

    8 січня, 2026

  • 1.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 1.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На міжнародній трасі Одеса — Рені сталася смертельна аварія: рух ускладнений

На міжнародній трасі Одеса – Рені сталася смертельна аварія. Фото: НацполіціяНа міжнародній трасі Одеса — Рені сталася смертельна аварія. Фото: Нацполіція

У четвер, 8 січня, на трасі Одеса — Рені, неподалік села Петродолинське, сталася аварія. Наразі ускладнений рух транспорту.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, зіштовхнулися два автомобілі. Одна людина загинула, ще четверо постраждалих доставлені до лікарні.

На місці працюють група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група, які регулюють дорожній рух та встановлюють усі обставини ДТП. Водіїв просять, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, що на дорозі поблизу селища Генівка Мигіївської громади сталася аварія. Водій не впорався з керуванням, виїхав з дороги та врізався у дерево. Після зіткнення автомобіль загорівся. Водій, 38-річний чоловік, загинув на місці.

Останні новини про: Одеса

З пунктами обігріву та під наглядом рятувальників: в Одесі пройшли традиційні купання на Водохреща
В Одесі розслідують масштабну контрабанду лісу: через фіктивні сертифікати вивезли понад 114 кубометрів деревини
В Одесі зареєстрували петицію з пропозицією замінити памʼятник Пушкіну на Трампа
Реклама
Читайте також:
новини
Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві через негоду впали дерева: рятувальники працюють щонайменше на п’яти адресах

Анна Гакман
новини
У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіль

Світлана Іванченко
новини
Тижнева афіша Миколаєва: куди піти й що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У Первомайську шукають підрядника на реконструкцію магістрального водогону за €3,6 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі зареєстрували петицію з пропозицією замінити памʼятник Пушкіну на Трампа
В Одесі розслідують масштабну контрабанду лісу: через фіктивні сертифікати вивезли понад 114 кубометрів деревини
З пунктами обігріву та під наглядом рятувальників: в Одесі пройшли традиційні купання на Водохреща

АФІША

Тижнева афіша Миколаєва: куди піти й що подивитися

КАДРИ

Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

4 години тому

Світла не буде по 8 годин: графіки відключення на Миколаївщині 9 січня

Головне сьогодні