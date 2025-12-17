В Одесі через вибух повербанку сталася пожежа в квартирі

Квартира в Одесі, де сталась пожежа через вибух павербанка. Фото: ДСНС

У Приморському районі Одеси сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Загоряння виникло після вибуху повербанку.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Пожежа сталася у квартирі на п’ятому поверсі 12-поверхового будинку на вулиці Морській. За попередніми даними рятувальників, причиною займання став вибух повербанку.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. До ліквідації пожежі залучили 7 одиниць техніки та 32 рятувальники.

Унаслідок події загиблих і постраждалих немає.

Квартира в Одесі, де сталась пожежа через вибух павербанка. Фото: ДСНС

