На Миколаївщині під час пожежі загинув чоловік
9:37, 17 грудня, 2025
За минулу добу на Миколаївщині ліквідували п’ять пожеж. На одній з них загинув чоловік.
Про це 17 грудня повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Смертельна пожежа сталася у селі Сергіївка Баштанського району. Горів приватний житловий будинок. Під час гасіння в одній із кімнат вогнеборці виявили тіло власника будинку, 63-річного чоловіка. Площа пожежі становила п’ять квадратних метрів.
Ще одна пожежа виникла в одноповерховому житловому будинку в Заводському районі Миколаєва. Вогонь охопив близько вісімдесяти квадратних метрів. Там згоріли побутові речі.
У Центральному районі Миколаєва сталося загоряння електрощитка у дев’ятиповерховому будинку. Причиною стало коротке замикання електромережі. Також двічі рятувальники гасили пожежі сміття в Миколаївському районі.
До ліквідації пожеж залучали двадцять чотири рятувальники та шість одиниць техніки. Під час гасіння пожежі з загиблим додатково використовували автомобіль з бочкою води фермерського господарства.
Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року та станом на листопад в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.
