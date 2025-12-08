Дві пожежі на Миколаївщині: горів будинок та електрощитова

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС, ілюстративне

Минулої доби, 7 грудня, рятувальники загасили дві пожежі в житловому секторі Миколаївської області.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Вознесенську зайнялися перекриття та стеля житлового будинку. Вогонь охопив близько 10 квадратних метрів.

У Миколаєві загорілася електрощитова на третьому поверсі п’ятиповерхівки. Пожежу вдалося загасити вогнегасником.

За попередніми даними, причини загорянь — порушення правил користування піччю та коротке замикання електромережі.

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.