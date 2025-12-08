  • понеділок

    8 грудня, 2025

  • 3.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 3.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Дві пожежі на Миколаївщині: горів будинок та електрощитова

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС, ілюстративнеПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС, ілюстративне

Минулої доби, 7 грудня, рятувальники загасили дві пожежі в житловому секторі Миколаївської області.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Вознесенську зайнялися перекриття та стеля житлового будинку. Вогонь охопив близько 10 квадратних метрів.

У Миколаєві загорілася електрощитова на третьому поверсі п’ятиповерхівки. Пожежу вдалося загасити вогнегасником.

За попередніми даними, причини загорянь — порушення правил користування піччю та коротке замикання електромережі.

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.

Останні новини про: Пожежі

У гаражі в Миколаєві загорілися речі: постраждав 60-річний чоловік
Короткі замикання спричинили кілька пожеж на Миколаївщині
На Миколаївщині за одну годину спалахнули дві будівлі з сіном
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві запустили опалення в гуртожитку, який майже місяць залишався без тепла

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині та Одещині велика кількість агрокомпаній для виробництва біоетанолу, — аналітики

Світлана Іванченко
новини

Табунщик отримав від Зеленського орден «За заслуги»

Світлана Іванченко
новини

Нардеп Костенко закликав посилити мобілізацію, щоб перемогти у війні: «Зеленському будуть стояти пам'ятники по всій країні»

Світлана Іванченко
новини

Не подав декларацію вчасно: старосту з Миколаївщини оштрафували на понад ₴45 тис.

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за одну годину спалахнули дві будівлі з сіном
Короткі замикання спричинили кілька пожеж на Миколаївщині
У гаражі в Миколаєві загорілися речі: постраждав 60-річний чоловік

У Миколаєві запустили опалення в гуртожитку, який майже місяць залишався без тепла

У Миколаєві вимикають вуличне освітлення, «щоб зменшити навантаження на мережу»

Не залишай дитину наодинці з війною: як у Миколаєві запрацював центр безоплатної психологічної допомоги

Головне сьогодні