У гаражі в Миколаєві загорілися речі: постраждав 60-річний чоловік
У Миколаєві 3 грудня на території автогаражного кооперативу сталася пожежа в одному з гаражів.
Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, рятувальникам повідомили про загорання побутових речей.
Внаслідок пожежі травмувався 60-річний чоловік. Він отримав опіки обох рук, проте від госпіталізації відмовився.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка поширилася на незначну площу. Причини займання встановлюються фахівцями.
