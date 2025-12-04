У гаражі в Миколаєві загорілися речі: постраждав 60-річний чоловік

Пожежа на Миколаївщини 29 жовтня. Фото ілюстративне: ДСНС

У Миколаєві 3 грудня на території автогаражного кооперативу сталася пожежа в одному з гаражів.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, рятувальникам повідомили про загорання побутових речей.

Внаслідок пожежі травмувався 60-річний чоловік. Він отримав опіки обох рук, проте від госпіталізації відмовився.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка поширилася на незначну площу. Причини займання встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, раніше, у ніч проти 3 грудня, у селі Миколаївка Веселинівської громади Вознесенського району спалахнув житловий будинок.