Вночі на Вознесенщині рятувальники загасили пожежу у житловому будинку
- Ірина Олехнович
10:38, 03 грудня, 2025
У ніч проти 3 грудня у селі Миколаївка Веселинівської громади Вознесенського району спалахнув житловий будинок.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Вогнеборцям вдалося швидко локалізувати пожежу на площі близько 15 квадратних метрів.
Також протягом минулої доби на Миколаївщині зафіксували ще дві пожежі. У селі Калинівка Воскресенської громади загорілася газова плита в літній кухні. Крім того, рятувальники загасили займання сміття у пластиковому контейнері у Миколаєві.
За попередніми даними, постраждалих унаслідок інцидентів немає.
Нагадаємо, минулої доби, 1 грудня, на Миколаївщині упродовж дня у регіоні зареєстрували шість пожеж, не пов’язаних із бойовими діями. Горіли будинки, гараж, авто й інверторний акумулятор.
