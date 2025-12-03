Вночі на Вознесенщині рятувальники загасили пожежу у житловому будинку. Фото: ДСНС Миколаївщини

У ніч проти 3 грудня у селі Миколаївка Веселинівської громади Вознесенського району спалахнув житловий будинок.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Вогнеборцям вдалося швидко локалізувати пожежу на площі близько 15 квадратних метрів.

Також протягом минулої доби на Миколаївщині зафіксували ще дві пожежі. У селі Калинівка Воскресенської громади загорілася газова плита в літній кухні. Крім того, рятувальники загасили займання сміття у пластиковому контейнері у Миколаєві.

За попередніми даними, постраждалих унаслідок інцидентів немає.

Нагадаємо, минулої доби, 1 грудня, на Миколаївщині упродовж дня у регіоні зареєстрували шість пожеж, не пов’язаних із бойовими діями. Горіли будинки, гараж, авто й інверторний акумулятор.