Вночі на Вознесенщині рятувальники загасили пожежу у житловому будинку

Вночі на Вознесенщині рятувальники загасили пожежу у житловому будинку. Фото: ДСНС МиколаївщиниВночі на Вознесенщині рятувальники загасили пожежу у житловому будинку. Фото: ДСНС Миколаївщини

У ніч проти 3 грудня у селі Миколаївка Веселинівської громади Вознесенського району спалахнув житловий будинок.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Вогнеборцям вдалося швидко локалізувати пожежу на площі близько 15 квадратних метрів.

Також протягом минулої доби на Миколаївщині зафіксували ще дві пожежі. У селі Калинівка Воскресенської громади загорілася газова плита в літній кухні. Крім того, рятувальники загасили займання сміття у пластиковому контейнері у Миколаєві.

За попередніми даними, постраждалих унаслідок інцидентів немає.

Нагадаємо, минулої доби, 1 грудня, на Миколаївщині упродовж дня у регіоні зареєстрували шість пожеж, не пов’язаних із бойовими діями. Горіли будинки, гараж, авто й інверторний акумулятор.

