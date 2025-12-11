  • четвер

Клуб

Будинки й автомобілі горіли на Миколаївщині: протягом доби сталося шість пожеж

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Учора, 10 грудня, у Миколаївській області сталися шість пожеж у житлі, також горіли автомобілі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селах Володимирівка та Троїцько-Сафонове горіли житлові будинки. У першому випадку площа займання становила 50 квадратних метрів, у другому — 15 квадратних метрів. Згоріли речі та меблі.

У селі Таборівка зайнялися балки перекриття та шифер у будинку. Займання спричинили порушення правил безпеки під час користування піччю. Пожежу загасили на площі 20 квадратних метрів.

У Миколаєві в квартирі на третьому поверсі загорілася автомобільна акумуляторна батарея. Власник загасив її до приїзду рятувальників.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

На трасі біля села Зелене після дорожньо-транспортної пригоди загорівся легковий автомобіль BMW. Вогонь охопив 5 квадратних метрів.

В іншому випадку у Миколаєві загорівся вантажний автомобіль DAF. Полум’я пошкодило турбіну двигуна на площі 2 квадратних метрів.

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.

