Міськрада Миколаєва знову не розгляне нову структуру Сєнкевича: голосування провалили.

Депутатам Миколаївської міськради не вистачило голосів, аби включити до порядку денного питання щодо затвердження оновленої структури виконавчих органів.

Під це йшла мова на засіданні сесії Миколаївської міськради, повідомляють «МикВісті».

Міський голова Олександр Сєнкевич запропонував окремо додати це питання до порядку денного.

— Буду окремо пропонувати включати проєкт рішення про затвердження структури виконавчих органів Миколаївської міськради. Прошу включити це питання в порядок денний, — зазначив міський голова.

За результатами голосування: «за» — 23, «проти» — 4, утрималися — 10, усього — 37 голосів. Рішення не ухвалено.

— Це трошки було передбачувано, тому це рішення не було запропонованого до пакетного голосування, — прокоментував результат голосування Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що питання затвердження оновленої структури виконавчих органів Миколаївської міської ради вже кілька тижнів поспіль не знаходить підтримки в депутатських комісіях.

Так, 14 листопада під час засідання земельної комісії депутати не змогли ухвалити рішення через нестачу голосів, а аналогічна ситуація повторилася 18 листопада на засіданні профільної комісії. Не вдалося просунути документ і 25 листопада, коли проєкт вдруге розглядала комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту — депутати знову не підтримали запропоновані зміни.

Водночас нагадаємо, що наприкінці серпня міськрада вже затвердила оновлену структуру, яка передбачала ліквідацію антикорупційного департаменту як окремої одиниці та приєднання його до виконкому. Це рішення розкритикував депутат Андрій Єрмолаєв, котрий очолював підрозділ.

У вересні ж НАЗК звернулося до мера Олександра Сєнкевича з рекомендацією створити у міській раді самостійний і функціонально незалежний антикорупційний підрозділ, наголосивши на необхідності забезпечити його реальну автономність та ефективність у запобіганні корупції.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.

Водночас, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.