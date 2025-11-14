Земельна комісія міськради не погодила нову структуру мерії Миколаєва

Будівля Миколаївської міської ради. Фото МикВісті

Члени постійної комісії Миколаївської міської ради з земельних питань не підтримали структуру виконавчих органів міськради — для ухвалення рішення не вистачило голосів.

Про це стало відомо під час засідання комісії у п’ятницю, 14 листопада, повідомляють «МикВісті».

Питання структури доповідав керуючий справами виконкому Андрій Волков. Жоден із заступників міського голови на засідання не прийшов, щоб доповісти по своїх направленнях.

Андрій Волков зазначив, що загальна штатна чисельність не змінюється у зв’язку з тим, що її визначатимуть рішенням про бюджет. В проєкті рішення вказано, що штат виконавчих органів складає 1115 осіб.

«Раніше таких рішень ми не бачили з 2009 року, тоді останнє рішення по внутрішньороганізаційній структурі приймалося. І зараз ми виносимо на ваш розгляд рішення по виконавчим органам окремо. Тут є виконавчий орган, його структура і загальна штатна чисельність виконавчого органу», — пояснив Андрій Волков.

Члени комісії поцікавилися, як змінюється чисельність в організаційній структурі районних адміністрацій. На це Андрій Волков відповів, що такі питання не входять до його компетенції.

«Рішення є збиральним по всіх галузях. Я готовий відповідати за ту структуру, яка знаходиться під моїм керівництвом і під моєю організацією. По іншим я готовий відповісти лише в загальних рисах. Я ними не управляю, але розумію загальну ситуацію. Що стосується адміністрацій, то там зменшується загальна штатна чисельність за рахунок служби по справах дітей і здається інспекції з благоустрою», — зазначив він.

Проєкт рішення винесли на голосування, але він не набрав необхідної кількості голосів. Першого разу, не всі члени комісії прийняли участь у голосуванні. З другої спроби «за» були 4 членів комісії, проти жодного, утримались — 2.

Зазначимо, що наприкінці серпня Миколаївська міська рада затвердила оновлену структуру виконавчих органів мерії, яка, зокрема, передбачає ліквідацію антикорупційного департаменту як самостійної структурної одиниці та його приєднання до виконкому. Тоді під час сесії проти такого рішення виступив депутат міськради Андрій Єрмолаєв, який очолював цей департамент.

У вересні цього року Національне агентство з питань запобігання корупції рекомендувало меру Миколаєва Олександру Сєнкевичу створити у міській раді окремий, самостійний та функціонально незалежний антикорупційний підрозділ. У листі НАЗК наголошується, що такі підрозділи мають працювати автономно й відповідати за запобігання та виявлення корупції.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського голови

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.

У той же час, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.