НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

У липні голова НАЗК Віктор Павлущик зустрівся у Миколаєві з мером Олександом Сєнкевичем та головою ОВА Віталієм Кімом, фото пресслужби міської ради

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) рекомендувало міському голові Миколаєва Олександру Сєнкевичу створити у міській раді уповноважений самостійний та функціонально незалежний антикорупційний підрозділ.

Про це йдеться у листі за підписом голови НАЗК Віктора Павлущика до мера Миколаєва, копію якого отримала редакція «МикВісті».

У листі зазначається, що необхідність створення уповноваженого підрозділу на рівні міської ради передбачена законом «Про запобігання корупції». Статус такого підрозділу визначає закон та Типове положення, затверджене НАЗК у 2021 році.

«Уповноважений підрозділ є первинною ланкою антикорупційної інфраструктури, який покликаний допомагати керівникам органів місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад, посадовим особам місцевого самоврядування не допускати порушень вимог Закону», — йдеться у листі.

У документі наведено критерії щодо визначення штатної чисельності антикорупційного підрозділу, серед яких: чисельність посадовців та депутатів, кількість підприємств та інших установ міської ради.

«Наразі у Миколаївській міській раді утворено уповноважений підрозділ з штатною чисельністю у 3 одиниці (відділ запобігання та виявлення корупції департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради)», — йдеться у листі.

Зазначимо, що наприкінці серпня Миколаївська міська рада затвердила оновлену структуру виконавчих органів мерії, яка, зокрема, передбачає ліквідацію антикорупційного департаменту як самостійної структурної одиниці та його приєднання до виконкому. Тоді під час сесії проти такого рішення виступив депутат міськради Андрій Єрмолаєв, який очолював цей департамент.

НАЗК у своєму листі зазначає, що уповноважений підрозділ утворюється у органі місцевого самоврядування як «самостійний та функціонально незалежний» підрозділ, мета якого — організація та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції.

«Рекомендуємо привести організаційну структуру Миколаївської міської ради у відповідність до норм Закону шляхом надання уповноваженому підрозділу самостійності та функціональної незалежності», — йдеться у листі за підписом голови НАЗК Віктора Павлущика.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського голови

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.

У той же час, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.