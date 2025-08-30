«Клав з прибором на телеграм-канали»: як пройшла сесія міськради Миколаєва 28 серпня

У четвер, 28 серпня, відбулося чергове пленарне засідання Миколаївської міської ради. На порядок денний винесли 71 питання, з яких 56 стосувалися землі.

«МикВісті» переглянули сесію та підготували репортаж з ключовими моментами засідання та деталями прийнятих рішень.

«56 файлів за ніч»: чому у міськраді перенесли земельні питання

Засідання розпочалось з того, що депутат Максим Коваленко (фракція «Пропозиція») обурився тим, що не встиг ознайомитись з земельними питаннями, оскільки депутатам їх надали лише ввечері напередодні засідання, а не за тиждень, як це передбачено регламентом міськради.

— Сім днів тому ми отримали 13 питань, для того, щоб ми їх вивчили і сьогодні на сесії голосували. Але наступні 56 ми отримали тільки вчора ввечері (27 серпня, прим.) близько сьомої години вечора. За цей час, тобто за сьогоднішній ранок, за дві години, а зважаючи на те, що і фракція була, то я особисто як депутат не зміг вивчити ці питання. Я розумію, що вчора було засідання земельної комісії, але фактично порядок денний має формуватися за сім днів до початку сесії. Тому моя пропозиція – розглянути їх на наступному пленарному засіданні міської ради, - сказав Максим Коваленко.

У свою чергу, голова депутатської комісії з законності Олена Кісельова (фракція «Європейська Солідарність» зраділа, що під кінець каденції у міськраді вирішили дотримуватись регламенту та попросила, щоб це стало постійною практикою.

— Дуже приємно, що зараз всі починають опікуватися нормами регламента. Радує, що це сталося хоча б наприкінці нашого скликання. Але звертаю увагу, що нормами чинного законодавства також передбачено, що земельні сесії мають проходити раз на місяць. В нашому випадку вийде дуже цікава штука, що ми начебто збираємось на земельну сесію, а земельні питання залишаємо за лапками на наступним місяць. Але маємо те, що маємо, така у нас особливість роботи. Просто прохання на майбутнє: якщо ми приймаємо цю норму, що ніколи більше не розглядаємо земельні питання, якщо вони не надійшли депутати заздалегідь, і дотримуємось регламенту, щоб це було не одноразово під час цієї сесії, а щоб це було завжди на майбутнє, - сказала Олена Кісельова.

А для цього, зауважила вона, земельна комісія має проводитись не за день до пленарного засідання, а за тиждень.

— Якщо ми зараз б’ємося, що так ми маємо працювати завжди, а не це виключення якесь формальне, то це в принципі нормальна робоча практика. Але для цього треба зробити ряд заходів. Прошу це врахувати в роботі і апарат ради, і земельну комісію, і нас всіх депутатів. Ми домовляємось, що ніколи до кінця скликання не будемо розглядати земельні питання, які приходять в ніч перед сесією. Або сесії тоді переносимо, якщо виникає така необхідність, - сказала Олена Кісельова.

На це міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що не виключає в майбутньому винесення «з голоса» певних питань, але визнав, що 56 файлів, які передали депутатам ввечері напередодні сесії — це неправильно.

— У нас передбачено регламентом внесення проектів рішень в порядок денний з голосу, і частенько буває так, що потрібно це робити. Тут іде мова про те, що Максим Коваленко каже, що саме 56 файлів…. Ми як і планували, будемо надсилати вам порядок денний за тиждень. Якщо там будуть якісь там правки, 1 -2 файли, які не встигли, як завжди — ми будемо надсилати вам оновлення цього порядку денного. Файли з голосу будемо також, включати чи не включати в порядок денний — це уже рішення депутатів. У нас зазвичай такий об’єм проектів рішень — це тільки земельні питання. Давайте ми просто проговоримо, що земельна комісія за тиждень до сесії має закінчувати працювати. Якщо там є окремі проєкти – то будемо їх пропонувати включити з голосу, - сказав Олександр Сєнкевич.

Врешті-решт, депутати вирішили розглянути земельні питання на іншому пленарному засіданні, яке планують провести 4 вересня.

Стартовий постріл. Депутати затвердили реформу Сєнкевича

Сєнкевич назвав "стартовим пострілом з пістолета" перші зміни в структурі мерії Миколаєва, колаж з архівних фото "МикВісті"

Депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії, розроблену міським головою Олександром Сєнкевичем спільно з Антикорупційною ініціативою ЄС. Як заявляв раніше мер, прийняті рішення — це лише «стартовий постріл» — перший крок для повної реформи мерії Миколаєва.

Раніше ми проаналізували запропонований проєкт рішення, який передбачає ліквідацію двох департаментів: антикорупційного — приєднується до виконкому, енергетичного — до Управління капітального будівництва (УКС), створення трьох нових підрозділів: служби внутрішнього аудиту, інспекції з благоустрою та відділу закупівель, а також масове перейменування: наприклад, ЖКГ — «міське господарство», департамент економіки — «стратегічного розвитку та інвестицій», відділ кадрів — «відділ персоналу».

Проект оновленої структури виконавчих органів Миколаївської міської ради, який представили депутатам 7 серпня, скриншот МикВісті онлайн-трансляції міськради

— Ми з вами знаходимось в перехідному періоді. І зараз ці два рішення для нас фактично є таким стартовим пострілом пістолета для зміни структури… Фактично наша робота над структурою, це нарешті йде перший гігантський крок… Далі у нас ще велика робота. В першу чергу, положення про виконавчі органи, де буди прописано по кожному управлінню, департаменту і відділу. Перший великий крок для цього — ми приймаємо ці два рішення, — сказав Олександр Сєнкевич 7 серпня під час презентації проектів рішень, що стосуються реформи структури.

Андрій Єрмолаєв виступив проти реформи виконавчих органів мерії Миколаєва, архівне фото МикВісті

На сесії до обговорення проєкту рішення підключився зокрема і директор антикорупційного департаменту мерії Миколаєва, депутат міськради від партії «Пропозиція» Андрій Єрмолаєв, який наразі служить у Збройних силах. Він зауважив, що дана реформа передбачає знищення департаменту, а отже і позбавляє роботи його співробітників.

— В результаті цього проєкту ліквідується антикорупційний департамент, який я очолював, поки не приєднався до Сил оборони. З мого департаменту призвано 8 осіб. Якраз найбільша кількість співробітників призвалась з відділу благоустрою. Відповідно до статті 19, за мобілізованими зберігається місце роботи та посада. Виходить, що ця реформа позбавляє їх роботи. Я закликаю депутатів не позбавляти мобілізованих співробітників права на роботу і не голосувати за цей проєкт. А якщо треба реформувати департамент, то чітко прописати, що мобілізовані працівники згідно закону збережуть свою посаду, — звернувся до депутатів Андрій Єрмолаєв.

У відповідь на це керуючий справами виконавчого комітету Андрій Волков зауважив, що посади мобілізованих будуть збережені за посадовими особами, а позбавляти їх роботи не будуть, бо і оновлена структура передбачає наявність цих кадрів у ній.

— В другому проєкті рішення ми передбачаємо у складі наших виконавчих органів такого органу як департамент, але наразі ми передбачаємо збереження структурних підрозділів, які займались перевіркою тендерних закупівель, а також перевіркою запобігання корупцією має увійти до складу департаменту міського голови. Структурний підрозділ, який займався питаннями благоустрою, повинний бути створений у якості іншого виконавчого органу, — сказав Андрій Волков.

Депутатові також відповіла і депутатка Олена Кісельова. Вона дорікнула Андрію Єрмолаєву на слова про його департамент та співробітників.

— Департамент не ваш. І співробітники теж не ваші. Кріпосне право у нас відмінили давно. Тому Волков відповів, що права жодним чином не порушуються під час змін у структурі. І щодо вашого департамента з повноваженнями, які у нього не мали б бути, найбільша кількість зауважень у поважних антикорупційних органів. Тому зміни мають бути згідно чинного законодавства, щоб ваш-наш департамент не був наділений функціями, які він має 10 років, — зауважила Олена Кісельова.

У підсумку за нову структури виконавчих органів проголосували 28 депутатів. Утримались представники «Пропозиції» Олександр Береза та Володимир Топчий. А після сесії депутатка Тетяна Домбровська («Слуга народу») заявила, що не підтримувала проєкт рішення «Про упорядкування структури Миколаївської міської ради та її виконавчих органів» (s-dz-001). Водночас у протоколі сесії її голос зазначений, як «за». У зверненні до міського голови Олександра Сєнкевича вона просить виправити протокол та не підписувати рішення.

Детальніше про те, що передбачає реформа структури виконавчих органів міськради Миколаєва — в нашій статті

Артем Ільюк хоче змін в керівництві районів Миколаєва, фото з архіву пресслужби політика

Обговорюючи рішення по структурі, депутат Артем Ільюк (позафракційний, обраний від «ОПЗЖ») виступив з ініціативою провести ротацію керівників районних адміністрацій міста. Він вважає, що такий підхід може підвищити ефективність їхньої роботи.

Ільюк нагадав, що ще у 2011 році пропонував ліквідувати районні адміністрації як структуру, однак тоді ця ініціатива не була реалізована. Нині ж він запропонував інший варіант — поміняти їх місцями.

— Кожен голова району на своєму місці є професіоналом. Прошу вас зробити протокольне доручення про ротацію голів районів між собою. Думаю, що це піде на користь місту і дасть поштовх до праці. Тому що стрес і криза іноді дають позитивні наслідки, — сказав Артем Ільюк.

Міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що готовий розглянути цю пропозицію, але втілювати її варто вже у новому році.

— Як то кажуть, можна пережити мікрострес, — сказав міський голова. — Тоді ми домовились з нового року? — уточнив Артем Ільюк. — Давайте обговоримо, домовились, — відповів Олександр Сєнкевич.

Сортування сміття. Депутати відмовилися укладати договір — буде новий конкурс

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відзначив, що для міста питаня сортування сміття — стратегічне, скриншот з трансляції сесії

Депутати Миколаївської міської ради одноголосно проголосували за відмову в затвердженні суб’єкта сортування відходів у місті — компанію «Waste to Energy Niko», яка перемогла у проведеному три місяці тому конкурсі. За відповідне рішення проголосували 29 депутатів міськради.

На засідання сесії було винесено два альтернативних проекта рішень: про затвердження результатів конкурса, та про відмову, відповідно. За рішення щодо затвердження конкурсу проголосувало 2 депутати з 32, інші або утримались, або були проти.

Зазначимо, що за рішення про затвердження результатів конкурсу віддали свої голоси депутат від «Пропозиції» Анатолій Петров та представник «Слуги народу» Олександр Розумний. Обидва проголосували і за альтернативне рішення. Про це свідчать результати поіменного голосування, які отримала редакція «МикВісті».

Обговорюючи майбутній повторний конкурс та його умови, депутатка Олена Кісельова (фракція «Європейська Солідарність») запропонувала передбачити в умовах конкурсу 5-річний мораторій на підняття тарифу на вивезення сміття для населення. На це міський голова Олександр Сєнкевич сказав, що ця послуга не може бути безкоштовною, оскільки мова про нову складову процесу поводження з відходами в місті.

— Сортування — це поява нового процесу. Зараз сміття збирається, везеться на полігон і захоронюється. Тепер між тим, як перевезли і захоронили з’являється новий бізнес-процес. Потрібно побудувати якусь будівлю, куди будуть завозити сміття, воно буде сортуватися механічним чи ручним способом, там будуть працювати люди, сплачувати податки. Це такий великий бізнес-процес повинен кимось оплачуватися. Він може бути безкоштовним для миколаївців, але за нього потрібно буде платити з бюджету. Чи вистачає грошей від відсортованого сміття, щоб покривати — не вистачає. Бо пластика та інших видів вторинної сировини там зараз не дуже велика кількість - до 20%. В майбутньому це можливо. Можливо, коли буде прийнятий закон про використання палива, зробленого зі сміття, яке можна буде спалювати та генерувати тепло чи електроенергію. Сьогодні це поки що неможливо. Тому за це комусь потрібно буде заплатити. Чи платити за це з бюджету — я вважаю, що це неправильно, - сказав Олександр Сєнкевич.

Міський голова вважає, що озвучена цифра в 17,4 гривні на людину як плата за сортування сміття, що буде включена до щомісячного тарифу для населення, це невеликі кошти.

— На сьогоднішній день, на мою думку, цифра, яка звучала - 17,4 гривні на одну людину в місяць — це невеликі кошти, щоб не сортувати вдома це сміття. Це менше 20 гривень, це невеликі кошти. Візьмемо за базу цифри, які запропонувала нам компанія, щоб більш професійно підготувати умови нового конкурсу, - сказав Олександр Сєнкевич.

Як відомо, 21 серпня у будівлі Миколаївської міської ради пройшли обшуки. Наступного дня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка будуватиме сортувальну лінію у Миколаєві, був проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади. Він також додав, що Миколаїв потребує будівництва сучасної сортувальної лінії, але не на тих умовах, які зараз пропонують на затвердження депутатів міської ради.

Раніше у коментарі «МикВісті» Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що підтримує реалізацію проєкту з будівництва сортувальної лінії у Миколаєві, над яким місто працювало останні 5 років. Однак вирішити це має депутатський корпус після детального вивчення проєкту.

Виступ Сєнкевича: 11 хвилин про сміття, прозорість і «телеграм-помийки»

Під час розгляду питання про проведення нового конкурсу на визначення оператора сортування сміття міський голова Олександр Сєнкевич виголосив емоційну промову. Вона тривала понад 11 хвилин. Наводимо виступ мера повністю:

«Хочу, щоб усі зрозуміли: цим проєктом ми займаємось уже понад чотири роки. Це питання є у нашому майстер-плані. Ми його обговорювали з COWI, розробили ТЕО, провели експертизи, розглядали проєкти рішень в Антимонопольному комітеті, затвердили умови конкурсу і провели його двічі. На перший конкурс не прийшов жоден учасник. Ми провели його вдруге на тих самих умовах. З’явився один учасник, він і був визначений переможцем. Після цього ми мали затвердити договір. Саме тоді почалась дуже серйозна інформаційна атака: почали писати, що комусь за 1,2 мільярда гривень “продали якийсь тендер”. Безмозкі телеграм-канали, які копіюють інформацію, не перевіряючи її, це підхопили. Потім підключилися канали-мільйонники, які по чотири рази на день повторювали цю нісенітницю. Учора там навіть з’явилися погрози депутатам — мовляв, «за вами стежать якісь невідомі активісти». Тому навіть ті, хто це пише, настільки далекі від теми, що не розуміють, про що взагалі мова. А мова йде про будівництво інвестиційного проєкту: протягом 18 місяців звести сортувальну лінію, яка прийматиме побутове сміття, сортуватиме його й захоронюватиме залишки на полігоні. Це має зменшити кількість відходів, які захоронюються. Через характер і масштаб цієї інформаційної атаки зацікавилася прокуратура й Управління стратегічних розслідувань: вони прийшли до міськради, провели обшуки, вилучили проєкти рішень (які, до речі, доступні на сайті міськради, їх можна просто скачати) і комп’ютер працівника апарату ради, на якому готувався проєкт рішення. Це 5–6 аркушів тексту. Конкурсна документація була в департаменті ЖКГ, який був готовий її надати. Весь процес відбувався прозоро і публічно, жодних “підкилимних” рішень не ухвалювали. Ця ситуація показує: маючи анонімні онлайн-ресурси і трохи грошей, сьогодні можна перетворити будь-що в будь-що: біле в чорне, чорне в біле. Ще раз для всіх, хто цікавиться: жодних тендерів на 1,2 мільярда гривень не проводилось. Ця цифра з’явилася після того, як депутат Федір Панченко на засіданні бюджетної комісії порахував кількість жителів, помножив на кількість сміття і «вивів» суму, яку, мовляв, заплатять за переробку за 25 років роботи контракту. Шановні глядачі, не піддавайтеся цьому інформаційному сміттю, майте інформаційну гігієну. Якщо ви бачите, що якийсь телеграм-канал, який ніколи не писав про Миколаїв, раптом щодня по п’ять разів публікує «новини» про наше місто — вас це має насторожити. Якщо «зірки запалюють» — значить, це комусь потрібно. Ми продовжуємо працювати над сортуванням сміття у Миколаєві, бо це стратегічно важливо для існування міста і продовження життя полігону ТПВ. Проведемо новий конкурс із новими, прозоро затвердженими умовами. Будуть міжсесійні обговорення, винесемо рішення на голосування, зберемо пропозиції. Після цього всі стануть свідками нового конкурсу. Ми навіть знайдемо гроші й дамо рекламу, щоб усі охочі могли взяти участь. Депутати звернулися, щоб ми залучили до конкурсу й данські компанії через Посольство Данії — ми це також зробимо. Наше бажання — провести конкурс максимально прозоро, відкрито і з мінімальною кількістю порушень. Миколаїв — не місто, де «телеграм-помийки» можуть зірвати інвестиційні конкурси. Ми вчимося і будемо ще ретельніше підходити до будь-яких конкурсів. Інвестиційна привабливість міста не може залежати від анонімних інтернет-ресурсів. Кажу це без емоцій, хоча ці упирі зараз думають: «Ага, ми все напишемо про тебе». Мені байдуже. Як кажуть у Миколаєві, «я клав на всі ці телеграм-канали з прибором», а в Херсоні кажуть: «Болт заводу Петровського». Ми працювали й під час війни. Незважаючи на тонни бруду, який виливали на мене й депутатів, місто намагається робити всі процеси максимально прозорими і виключати корупційні складові. Миколаїв — єдине місто в Україні, яке відверто заявляє: нам не потрібні чужі гроші, нам потрібна технічна і програмна допомога. Жодної копійки від іноземних партнерів до бюджету міста не потрапило, тому “розкрадати” тут нічого. Ба більше — ми створили сайт, де звітуємо про всю отриману технічну допомогу. Зниження корупційних ризиків — це завдання №1 у співпраці з Європейською антикорупційною ініціативою. Ми всі розуміємо, що будь-яка людина може піддатися спокусі. Тому ми вибудовуємо систему, де той, хто отримує вигоду, і той, хто приймає рішення, — це різні люди. Ми працюємо над зміною структури, аудитом закупівель, що вже зекономило десятки мільйонів гривень для міських підприємств і управлінь. Чи є серед працівників непорядні люди? Можливо. Але для цього є правоохоронні органи, які знаходять їх і про яких ми дізнаємося з медіа. Я не свята людина, і всі знають: якщо в місті щось погане — винен Сєнкевич. Я готовий це брати на себе. Але я не готовий брати на себе те, чого не було: ніяких «мільярдів на тендерах», про які зараз говорять. Жодних грошей на проведення цих конкурсів чи на компанію-переможця з міського бюджету не виділяли. «1,25 мільярда гривень» — це фейк, розкручений телеграм-помийками».

Продаж коммайна: Миколаїв уже отримав ₴62 млн з аукціонів

До бюджету Миколаєва надійшло вже 62 мільйони гривень від продажу комунального майна.

Про це повідомила заступниця начальника управління комунального майна міської ради Тетяна Дмитрова під час онлайн-засідання сесії.

— Уже проведено 31 аукціон. По аукціону ми маємо отримати 81,4 мільйона гривень. В порівнянні зі стартовою вартістю цих об’єктів — 15,2 мільйона гривень — вартість майна збільшилась в 5 разів. Що стосується отриманих коштів, то на сьогодні надійшло уже 62 мільйони гривень, в тому числі ПДВ. До бюджету перераховано в липні 19,5 мільйона, в серпні — 49,5 мільйона гривень. Процес іде. Зараз оголошено ще 4 аукціона. На підході — два. Активно йде процес приватизації об’єктів, — розповіла Тетяна Дмитрова.

На уточнююче питання мера Олександра Сєнкевича щодо того, хто перемагає в аукціонах, заступниця начальника управління відповіла: «На сьогодні тільки 5 орендарів виграли аукціон».

— Це найкращий показник, що ніякі договорняки у нас не проходять. Ми будемо і надалі робити це прозоро, публічно і з максимальною вигодою для міста. Це гроші бюджету розвитку. Мабуть в наступному році ми будемо планувати ці гроші для оборону. Поки ми цих грошей не торкалися, — сказав Олександр Сєнкевич.

Читайте також статтю «МикВісті» «Масштабна приватизація в Миколаєві: що стоїть за планами міської влади продати понад 100 об’єктів і чому це рішення варте уваги».

Як відомо, перші аукціони з продажу комунального майна були заплановані на 15 липня — на торги виставлено вісім об'єктів. Незабаром до цього переліку можуть додатися ще один-два лоти, якщо вдасться оперативно оформити всі необхідні документи, додає Тетяна Дмитрова.

Нагадаємо, що в травні міськрада затвердила перелік із 114 об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації. Цей перелік був ухвалений з другої спроби. За проєктом рішення, кошти від продажу планують спрямувати на посилення обороноздатності Миколаєва та області.

До вже затвердженого списку увійшли:

46 об’єктів комунального майна, які не використовуються;

65 об’єктів, де є орендарі (їх продаватимуть зі збереженням чинних договорів оренди);

2 об’єкти з невід’ємними поліпшеннями, за які орендарям мають компенсувати витрати;

1 об’єкт незавершеного будівництва зі стартовою ціною 2 мільйони гривень.

Під час засідання депутати також обговорили інші поточні проблеми, зокрема, організацію дорожнього руху та платне паркування в центрі Миколаєва, та відновлення так званих «депутатських» коштів у бюджеті на наступний рік.

Наступне засідання попередньо запланували на 4 вересня, там планують розглянути 56 земельних питань.

Катерина Середа, Аліна Квітко, МикВісті