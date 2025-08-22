Сортувальна станція побутового сміття потрібна, але на інших умовах, — Кім

Віталій Кім прокоментував проведення конкурсу на сортувальну лінію у Миколаєві. Архівне фото: МикВісті

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що місто Миколаїв потребує будівництва сучасної сортувальної лінії, але не на тих умовах, які зараз пропонують на затвердження депутатів міської ради.

Свою думку він озвучив у відеозверненні до миколаївців, опублікованому у його телеграм-каналі.

Зазначимо, що вчора 21 серпня у будівлі Миколаївської міської ради пройшли обшуки, повʼязані з інвестиційним конкурсом на будівництво лінії сортування сміття у Миколаєві.

Віталій Кім у свою чергу, вивчивши даний проєкт і умови, на яких пройшов конкурс, який перемогла компанія ТОВ «Waste To Energy Niko», зазначив, що необхідно або переглянути деталі договору, або перезапустити конкурс.

Крім того, Віталій Кім припустив, що довкола проєкту є «зацікавлені сторони», які намагаються зірвати його для просування власних інтересів.

— Я знаю, що я підписував якісь дозволи, що термін на кладовище закінчується. Це був ще кінець минулого року. Але зараз скандал, який піднявся, у мене інша думка щодо цього питання. Насправді я був проти цієї історії, бо вважав, нащо це потрібно. Коли почався скандал, я почав розбиратись, вважаю, що це потрібно, але не на таких умовах, як воно є. Щоб детально не вдаватись в клікбейт, я вважаю, що місто погано провело сам конкурс і умови для міста недостатні, і треба обговорювати це питання по умовам чи заново запускати конкурс. Але є загрози, що підприємство може подати в суд і відстояти погані умови. Зараз всі хайпують на цій темі, але по суті треба дивитись юридично. Є умови кращі, як в інших містах, є гірші умови. Так ось, щоб ми не отримали умови гірші, треба розбиратись з точки зору, що це треба місту. Безумовно позиція мера з точки зору пропрацювання питання закону, але в який спосіб. Дійсно підприємство, яке немає досвіду чи людей, це виглядає дивно. Друге питання, що це пропрацьовувалось багато років і можливо немає охочих. Треба запрошувати тих, хто готовий вкладатись в сміттєпереробку. Давайте проговоримо, можливо, буде позиція конкрутніша. Моя позиція, що це треба місту, але не на таких умовах. І треба не на емоціях говорити, а по суті. Бо мені здається, що є якась інша зацікавлена сторона, яка хоче цей проєкт зірвати і почати свої справи, — сказав Віталій Кім.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

20 травня 2024 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.