Інвестор з будівництва сортувальної лінії у Миколаєві пояснив, чому цей проєкт потрібен місту
- Катерина Середа
17:32, 07 серпня, 2025
У Миколаєві планують збудувати сучасну сортувальну лінію для обробки змішаних побутових відходів. Компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.
Про це у коментарі «МикВісті» розказав директор компанії Дмитро Гончаров.
За його словами, проєкт створення сортувального комплексу базується на вимогах Закону України «Про управління відходами» та відповідає сучасним екологічним підходам до поводження з побутовими відходами. Його реалізація дозволить Миколаєву стати одним із перших міст в Україні, яке впроваджує таку систему на умовах державно-приватного партнерства.
— Такі сортувальні лінії точно будуть у кожній громаді, і цей інвестиційний проєкт дозволить нашій громаді бути серед лідерів, що означає доступ до міжнародних грантів і програм «зеленого» фінансування, покращення інвестиційної привабливості громади, — розказав Дмитро Гончаров.
Дмитро Гончаров зазначив, що в Україні уже є успішний досвід реалізації подібного проєкту в місті Житомир. Там, у рамках пілотної програми запровадили сортувальну лінію, яка довела свою ефективність: зросла частка відібраної вторсировини, знизилося навантаження на полігон, з’явилося підґрунтя для розвитку системи альтернативного палива (SRF).
Ми запитали його про побоювання серед депутатів міськради щодо, зокрема, строків угоди, які передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття.
Однак інвестор наполягає, що подібні проєкти вимагають довгострокового горизонту планування.
— Ці побоювання базуються радше на емоціях, ніж на фактах. Угода передбачає стандартну для інфраструктурних проєктів модель державно-приватного партнерства. Термін у 25 років — це типовий період для окупності інвестицій у сфері поводження з відходами. Він відповідає строку амортизації обладнання, та всієї технологічної інфраструктури. Без такого горизонту планування подібні проєкти просто не є життєздатними. Крім того, саме Миколаївська міська рада затвердила умови конкурсу, які й передбачали можливість встановлення такого строку. Як інвестор, ми діяли в межах цих правил.Мені важко уявити реалізацію подібного проєкту на 5 чи навіть 10 років — це створює нестабільність і невизначеність як для громади, так і для інвестора. Виникає логічне запитання: що буде після закінчення короткострокової угоди? Що з обладнанням, персоналом, логістикою, напрацьованими процесами? Довгострокова угода дозволяє гарантувати якість послуг, стабільність тарифів і контроль з боку громади протягом усього періоду дії договору, — сказав Дмитро Гончаров.
У рамках проєкту планується будівництво сучасного центру обробки відходів. Основна мета — вилучення цінної вторинної сировини (пластик, скло, папір, метали, органіка) зі змішаного потоку сміття до його захоронення. Це дозволить суттєво скоротити обсяги відходів, що потрапляють на полігон, та повернути ресурси в економіку.
— Низькокалорійні відходи, які не підлягають переробці, але мають високу теплотворну здатність, можуть бути перероблені в SRF-паливо, яке можна використовувати в системах теплоенергетики, наприклад, у співпраці з «Миколаївоблтеплоенерго», що може зменшити тариф на опалення для населення, — розказав Дмитро Гончаров.
За оцінками компанії, вже на початковому етапі робота комплексу дозволить зменшити обсяги захоронення на полігоні на 15-20%, а в перспективі — до 60-70%. Це продовжить строк експлуатації нинішнього полігону ТПВ, зменшить витрати громади на екологічний податок та знизить ризики для довкілля.
У межах проєкту планується створення до 200 нових робочих місць. Йдеться про операторів сортувальної лінії, логістів, ІТ-фахівців, працівників сервісного обслуговування та адміністративний персонал. Компанія прогнозує й нові надходження до міського бюджету у вигляді податків.
Нагадаємо, що 20 травня у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».
У вересні 2-24 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.
Полігон ТПВ під Миколаєвом
Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.
Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.
У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.
