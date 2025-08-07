Інвестор з будівництва сортувальної лінії у Миколаєві пояснив, чому цей проєкт потрібен місту

Схожий проект з сортування сміття уже працює у Житомирі, фото надав Дмитро Гончаров

У Миколаєві планують збудувати сучасну сортувальну лінію для обробки змішаних побутових відходів. Компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.

Про це у коментарі «МикВісті» розказав директор компанії Дмитро Гончаров.

За його словами, проєкт створення сортувального комплексу базується на вимогах Закону України «Про управління відходами» та відповідає сучасним екологічним підходам до поводження з побутовими відходами. Його реалізація дозволить Миколаєву стати одним із перших міст в Україні, яке впроваджує таку систему на умовах державно-приватного партнерства.

— Такі сортувальні лінії точно будуть у кожній громаді, і цей інвестиційний проєкт дозволить нашій громаді бути серед лідерів, що означає доступ до міжнародних грантів і програм «зеленого» фінансування, покращення інвестиційної привабливості громади, — розказав Дмитро Гончаров.

Дмитро Гончаров зазначив, що в Україні уже є успішний досвід реалізації подібного проєкту в місті Житомир. Там, у рамках пілотної програми запровадили сортувальну лінію, яка довела свою ефективність: зросла частка відібраної вторсировини, знизилося навантаження на полігон, з’явилося підґрунтя для розвитку системи альтернативного палива (SRF).

Сортувальна станція у Житомирі, фото надав Дмитро Гончаров Сортувальна станція у Житомирі, фото надав Дмитро Гончаров

Ми запитали його про побоювання серед депутатів міськради щодо, зокрема, строків угоди, які передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття.

Однак інвестор наполягає, що подібні проєкти вимагають довгострокового горизонту планування.

— Ці побоювання базуються радше на емоціях, ніж на фактах. Угода передбачає стандартну для інфраструктурних проєктів модель державно-приватного партнерства. Термін у 25 років — це типовий період для окупності інвестицій у сфері поводження з відходами. Він відповідає строку амортизації обладнання, та всієї технологічної інфраструктури. Без такого горизонту планування подібні проєкти просто не є життєздатними. Крім того, саме Миколаївська міська рада затвердила умови конкурсу, які й передбачали можливість встановлення такого строку. Як інвестор, ми діяли в межах цих правил.Мені важко уявити реалізацію подібного проєкту на 5 чи навіть 10 років — це створює нестабільність і невизначеність як для громади, так і для інвестора. Виникає логічне запитання: що буде після закінчення короткострокової угоди? Що з обладнанням, персоналом, логістикою, напрацьованими процесами? Довгострокова угода дозволяє гарантувати якість послуг, стабільність тарифів і контроль з боку громади протягом усього періоду дії договору, — сказав Дмитро Гончаров.

У рамках проєкту планується будівництво сучасного центру обробки відходів. Основна мета — вилучення цінної вторинної сировини (пластик, скло, папір, метали, органіка) зі змішаного потоку сміття до його захоронення. Це дозволить суттєво скоротити обсяги відходів, що потрапляють на полігон, та повернути ресурси в економіку.

Реклама

— Низькокалорійні відходи, які не підлягають переробці, але мають високу теплотворну здатність, можуть бути перероблені в SRF-паливо, яке можна використовувати в системах теплоенергетики, наприклад, у співпраці з «Миколаївоблтеплоенерго», що може зменшити тариф на опалення для населення, — розказав Дмитро Гончаров.

За оцінками компанії, вже на початковому етапі робота комплексу дозволить зменшити обсяги захоронення на полігоні на 15-20%, а в перспективі — до 60-70%. Це продовжить строк експлуатації нинішнього полігону ТПВ, зменшить витрати громади на екологічний податок та знизить ризики для довкілля.

У межах проєкту планується створення до 200 нових робочих місць. Йдеться про операторів сортувальної лінії, логістів, ІТ-фахівців, працівників сервісного обслуговування та адміністративний персонал. Компанія прогнозує й нові надходження до міського бюджету у вигляді податків.

Нагадаємо, що 20 травня у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2-24 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.